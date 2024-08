L’oroscopo di aprile

Benvenuti sulla pagina dell’oroscopo di aprile, una collaborazione tra VICE e Starmale.

In realtà, quello che state per leggere non è propriamente un Oroscopo—ma il tentativo di portare la testimonianza viva d’un tragicomico conflitto interiore. Alla fine di quest’anno, quando il peggio sarà passato, passerò anch’io.

Videos by VICE

Buona lettura, Emanuele Martorelli*

Nella sfera sentimentale potreste essere costretti a gesti estremi, come andare incontro alle esigenze dell’altro. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Ariete di aprile.

Venere e Saturno offrono una stabilità che da tempo aveva assunto i toni della fake news. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Toro di aprile.

Rischio di momenti difficili nella coppia, specialmente quando pretendete di doppiare la voce del partner sostituendola con i vostri dialoghi. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Gemelli di aprile.

Mercurio in quadratura accentua la vostra verve polemica, eliminando spesso i filtri che rendono gradevole l’interazione tra esseri umani. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Cancro di aprile.

I livelli di presunzione in questo mese oscilleranno armonicamente tra l’indecoroso e l’allarmante. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Leone di aprile.

Quello che questo mese richiede è un armistizio con la vostra parte più intransigente e metodica. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Vergine di aprile.

Ogni tentativo di far quadrare i bilanci con rimozioni e atteggiamenti diplomatici in questo mese sarà efficace come un’alleanza politica italiana. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Bilancia di aprile.

Piccole incertezze interpersonali che rischiano di creare momenti di fastidio, oltre a quelli che vi create di continuo in autonomia. Leggi qui il resto dell’oroscopo dello Scorpione di aprile.

Sottotono la sessualità, che assume a più riprese i toni della raccolta fondi. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Sagittario di aprile.

Siete al momento spinti verso le zone d’ombra del vostro inconscio, già umbratile di suo, con le quali dovrete confrontarvi al più presto. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Capricorno di aprile.

Possibili primi posti nei campionati di recriminazione, con amici e colleghi pronti a barattare le uscite in vostra presenza con degli straordinari. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Acquario di aprile.

Sono talmente tanti i pianeti in vostro favore che, se non fosse per voi, potreste quasi concedervi esplosioni di ilarità. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Pesci di aprile.

*Emanuele Martorelli è antropologo, musicista, autore e giornalista. A volte in contemporanea. Con Starmale ha dato vita al primo tentativo di satira grafica focalizzata sulla personalità. Un’autocritica consapevole nei confronti di un Ego che in troppi frangenti si sopravvaluta. Un affondo su giornalismo povero e verso un rinnovato atteggiamento New Age in voga in questi anni, che riduce percorsi spirituali e psicologici a soluzioni spicciole. Segui Starmale su Facebook.

Per vedere altre illustrazioni di Marta, seguila su Instagram.