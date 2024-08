L’oroscopo di febbraio – Vergine

Stai leggendo l’oroscopo di febbraio in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Con l’entrata di Saturno in Capricorno, la sensazione in sottotesto è quella di troncare tutto ciò che di poco stabile avete attorno. Per qualcuno riassetti e cambiamenti si stanno già concretizzando da mesi. Questo fa emergere i vostri reali bisogni che, collegati all’impianto logico di cui siete naturalmente dotati, vi rende al momento dei generatori funzionali e auto-pulenti di aspettative.

C’è una forte propensione a uscire dai vostri soliti schemi mentali, ovviamente per crearne subito altri con l’aiuto di una capacità analitica servita su atteggiamenti quasi sempre pedanti. Con l’arrivo di Venere nei Pesci la sessualità può avere nuovi risvegli con tendenze auto-erotiche di tutto rispetto, così come gli stati paranoici che spesso decorano la vostra persona.

Nel complesso i nati nella Vergine vivono un momento astrale notevole. Dopo molto tempo avete la concreta possibilità di uscire dal flusso degli eventi e osservarlo dall’esterno. Decidere cosa è meglio fare senza preconcetti, avventurarvi in sentieri inesplorati seppure con il solito timore di sgualcire i vostri meravigliosi abiti. La sfera emotiva si fa strada tra l’insieme di cavi e connettori che vi portate all’interno per contrastare secoli di egemonia della vostra mente. Potrebbe essere il caso di fomentare una simile rivolta.

