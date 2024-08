L’oroscopo di giugno

Benvenuti sulla pagina dell’oroscopo di giugno, una collaborazione tra VICE e Starmale.

In realtà, quello che state per leggere non è propriamente un Oroscopo—ma il tentativo di portare la testimonianza viva d’un tragicomico conflitto interiore. Alla fine di quest’anno, quando il peggio sarà passato, passerò anch’io.

Buona lettura, Emanuele Martorelli*

Create dei varchi ZTL interiori in grado di schermarvi da ansie in eccesso e gesti insensati, perché l’unica persona che può regalarvi diversi intoppi in questo mese è la vostra. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Ariete di giugno.

Per molti sarà come imparare a conoscersi di nuovo, con tutte le conseguenze del caso. I nati nel segno più innovativi arriveranno a parlare di loro stessi al plurale. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Toro di giugno.

Tanta spigliatezza nell’agire vi offre un fascino fuori luogo, che non sempre saprete sfruttare per via di un approccio alla sessualità al momento discontinuo a cavallo tra il disinibito e la recita di Natale. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Gemelli di giugno.

Siete a un punto di svolta in cui semplicemente non tollerate più situazioni e persone inadatte ai vostri cambiamenti. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Cancro di giugno.

Sarà bene procedere con cautela evitando eccessi di sorta: non c’è bisogno di rievocazioni storiche in costume e comunicati stampa per annunciare tagli all’interpersonale. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Leone di giugno.

La vostra tolleranza verso qualsiasi imposizione è al momento pari allo zero, e nei casi estremi vi ritroverete a licenziare i vostri superiori. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Vergine di giugno.

La tendenza sarà quella di vivere intensamente molte situazioni, in opposizione a uno standard che vi vuole spesso misurati e votati alla stabilità. Leggi qui il resto dell’oroscopo della Bilancia di giugno.

Avete bisogno di un Premier interiore a guidarvi con una larga maggioranza. A differenza del Paese, potete contare su ottime possibilità di riuscita. Leggi qui il resto dell’oroscopo dello Scorpione di giugno.

Dato il quantitativo di energie smosse in questo giugno, è possibile l’insorgere di ansie in quadrifonia percepibili da diversi lati di una stanza e captate in FM da numerose radio nei paraggi. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Sagittario di giugno.

Per un segno tanto ancorato a se stesso, l’idea di prendere il largo lasciando abitudini e strade consolidate equivale a ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica nel nostro Paese. Leggi qui il resto dell’oroscopo del Capricorno di giugno.

In questo mese sarà semplice stabilire legami intensi con le persone che vi interessano eliminando inutili sovrastrutture, e in molti casi anche il vestiario. Leggi qui il resto dell’oroscopo dell’Acquario di giugno.

A metà mese Mercurio in contrasto segna qualche possibilità di incomprensione che saprete brillantemente risolvere con chiusure ermetiche in voi stessi. Leggi qui il resto dell’oroscopo dei Pesci di giugno.

*Emanuele Martorelli è antropologo, musicista, autore e giornalista. A volte in contemporanea. Con Starmale ha dato vita al primo tentativo di satira grafica focalizzata sulla personalità. Un’autocritica consapevole nei confronti di un Ego che in troppi frangenti si sopravvaluta. Un affondo su giornalismo povero e verso un rinnovato atteggiamento New Age in voga in questi anni, che riduce percorsi spirituali e psicologici a soluzioni spicciole. Segui Starmale su Facebook.

Per vedere altre illustrazioni di Pietro, seguilo su Instagram.

