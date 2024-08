Il miglior panino per la colazione

Preparazione: 25 minuti

Totale: 25 minuti

Per il maiale:



Preparazione

1. Per prima cosa prepara la maionese Sriracha. Ti basterà mescolare insieme fino a completa amalgamazione i due ingredienti.



2. Adesso passa alle uova marmorizzate. Prendi una padella e, a fuoco medio, sciogli 1/4 del burro. Rompi due uova direttamente nella padella e rompi i tuorli con una spatola. Falli anche “roteare” per tutta la padella, raggiungendo una sorta di effetto “marmorizzato” (non dovranno però diventare uova strapazzate, quindi non esagerare!). Cuoci il tutto per 1-2 minuti senza girare, e condisci con sale ed erba cipollina. Piega un po’ come se si trattasse di un’omelette e ripeti i passaggi con tutte le uova rimanenti.

3. Se hai deciso di usare la carne in lattina, versane 1/4 in una padella e scottalo fino a doratura. Se invece hai optato per le costolette, prendi una pentola grande e scalda l’olio a 190°C. Unisci quindi maizena e sale in una ciotola media. Ricopri la la carne di maiale nella mistura lasciandola così per 10 minuti. Procedi quindi con la frittura delle costolette per 5 minuti (o fino a quando ritieni sia più gustosa per te!)

4. Ora puoi assemblare il panino! Taglia il pane in due e tosta ogni fetta. Spalma la maionese sul lato tostato, aggiungi quindi la carne, le uova marmorizzate, le cipolline et voilà, goditi la tua colazione!