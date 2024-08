Fra poco festeggiamo il nostro primo compleanno (e tre di voi sono invitati)

Questo contenuto è stato realizzato in collaborazione con Ceres

Ciao se ci leggete assiduamente forse sapete che siamo in circolazione da poco: noi di MUNCHIES Italia abbiamo iniziato la nostra avventura solo l’anno scorso, ma da quel momento ci siamo impegnati davvero tanto per farvi divertire e conoscere ristoranti, ricette, storie gastronomiche in giro per l’Italia e il Mondo.

Videos by VICE

Speriamo di aver fatto un buon lavoro fino ad ora, possiamo migliorare, certo, ma per premiarci degli sforzi fatti fino a qui abbiamo deciso di festeggiare il nostro primo anno con una festa, simile a quella fatta l’anno scorso, una festa dedicata ai Paniny; questa volta con noi ci sarà anche Ceres con la sua nuova linea di lattine dal packaging spaziale, come la nuova Strong Ale total black.

Paniny e birrette: se ci pensi non è male come binomio. La musica è a cura del nostro amico e host Banana, con il suo progetto WHTRSH.

I Paniny

Per noi i Paniny sono i sandwich stranieri, interpretati da chef italiani e non, realizzati con ingredienti nostrani e tecniche innovative. Insomma sono dei panini buonissimi tutti diversi fra loro, che ci aiutano anche ad ampliare i nostri orizzonti gastronomici. A questo proposito forse ricorderai il nostro video sul Katsu Sando, il panino giapponese della Gastronomia Yamamoto con la cotoletta fritta. Sì, perché Paniny è anche un serie video how-to, e presto uscirà anche un nuovo episodio (lo presenteremo proprio durante la festa).

Quest’anno abbiamo invitato 4 ristoranti a farci compagnia e a preparare i loro signature-paniny. Sono ristoranti e chef che ci stanno molto simpatici, quindi avrete letto di loro qui sul sito o su Instagram.

Bao House è un ristorantino di Gua Bao in via Plinio a Milano, che serve questi panini tawainesi al vapore fotonici, con dentro ripieno di pancetta brasata, arachidi e coriandolo, oppure con pollo fritto o anatra.

Fud – Bottega Sicula, che ha da poco aperto anche sui Navigli, arriverà con un carico di cibo molto ingombrante: paniny artigianali fatti con ingredienti siciliani di piccoli e medi produttori. Preparatevi a commuovervi di fronte alla mortadella di asino di Chiaramonte Gulfi.

Tipografia Alimentare è uno dei nostri locali del cuore, non lo negheremo (lo abbiamo anche scritto più volte). I ragazzi hanno deciso di giocare come sempre su fermentazioni e su prodotti davvero incredibili: prepareranno per noi dei tacos ripieni di pecora, cavolo fermentato e melograno. I tacos non arrivano dall’altra parte del mondo, ma da un’azienda umbra, La Morenita, gestita da una famiglia messicana.

WellDone Burger

Guest star, come si direbbe nelle migliori serie tv americane, WellDone, che si farà diversi chilometri per una buonissima ragione: farci assaggiare il suo hamburger di carne non carne, il celebre Beyond Burger, in esclusiva per l’Italia proprio per l’hamburgeria bolognese nata 5 anni fa, e che conta ormai diversi locali in tutta Italia.

Tre lettori di Munchies fra gli invitati

E se siete arrivati fino a qui siete davvero dei lettori affezionati, ancora meglio se ci seguite su Instagram, perché sarà proprio grazie alle Stories del nostro canale che tre degli invitati parteciperanno alla festa.

Quindi andate immediatamente sul nostro canale Instagram e rispondete a tre domande DIFFICILISSIME nelle stories.I lettori selezionati potranno:

– Mangiare i 4 paniny spaziali

– Bere un sacco di birrette

– Farsi un selfie con Banana, e molto altro ancora.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da MUNCHIES e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale