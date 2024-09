In Giappone apre un enorme parco divertimenti in VR, con ‘Mario Kart’ e non solo

Avete mai avuto il desiderio di sentire l’impatto di una Red Shell in una realtà virtuale completamente immersiva? Avete mai desiderato di ricevere 700 pugni nello stomaco da Freezer di Dragon Ball in una realtà virtuale completamente immersiva? Be’, abbiamo buone notizie per voi.

Bandai Namco ha annunciato che aprirà ‘il più grande parco divertimenti in realtà virtuale’ del Giappone a Shinjuku, un quartiere a tema intrattenimento di Tokyo. VR ZONE SHINJUKU aprirà questo mese con una flotta di HTC Vive, motion chair e simulatori di VR originali, come una bicicletta volante e una folle corsa per scappare dai dinosauri. L’arcade avrà anche giochi basati su Dragon Ball, Mario Kart, Evangelion, and Ghost in the Shell (la serie animata, sicuro).

Prima di comprare il volo per Tokyo soltanto per vedere il Rainbow Bridge, Bandai Namco fa sapere che Shinjuku sarà il fulcro dell’avventura VR, e che sta puntando su 20 location in tutto il globo. La VR ZONE avrà anche un luogo di ristoro e un Pac-Man proiettato in 3D. Suona brutto tanto quanto DisneyQuest, la sala giochi della Disney di metà anni Novanta che include VR e proiezioni 3D, e che pianificava dei franchise globali. Con la differenza che DisneyQuest chiuderà a luglio.