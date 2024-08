Ascolta la playlist della settimana con A$AP Rocky, Gué e Kali Uchis

Questo venerdì siamo tutti un po’ impostumati dopo l’aperitivo tra colleghi di ieri sera che è andato avanti fino a notte fonda, quindi abbiamo voglia di ascoltare musica bella e rilassante, roba positiva che ci faccia iniziare bene il weekend, ma non abbiamo voglia di regole, costrizioni e stronzate del genere. Perciò, questa settimana la playlist di Noisey è: più lunga del solito, più varia del solito e contenente anche canzoni uscite nelle settimane scorse ma che abbiamo scoperto/a cui abbiamo pensato soltanto oggi. Perché il tempo non può dirci che cosa dobbiamo fare. Avete un’aspirina?

Ora: iniziamo da “Nessuno schema” dei Kina perché oggi sono uscite le ristampe (in vinile e CD) dei primi due album Nessuno Schema Nella Mia Vita e Irreale Realtà per Spittle Records, e sono due grandi capolavori del punk hardcore italiano che se non avete ascoltato dovreste ascoltare. E perché non c’è nessuno schema nella mia vita. Poi ovviamente ci spariamo le novità di Gué Pequeno, A$AP Rocky, la tamarrata incredibile di Achille Lauro, la trap noire di Drone126 feat. Ketama, Cardi B che è arrivata con il full length, “3 Below” di SAINt JHN. Ma in mezzo al mucchio troviamo anche l’ambient eterea di Christina Vantzou, approdata su kranky con No. 4, l’elettronica militante di Bonaventure, tratta dall’ultima devastante NON Worldwide Compilation, la bomba smooth funk jazzata di Kali Uchis (ma consigliamo di ascoltare tutto l’album Isolation), la psichedelia folk illuminata di Tobjah che avevamo già sentito in anteprima, il country pop altrettanto fritto dagli acidi di Kacey Musgraves, l’avant-rock velvettiano di Yuzo Iwata, ultima novità della leggendaria etichetta noise e sperimentale americana Siltbreeze, e un pezzo tratto dal nuovo LP degli italo-francesi J.C. Satàn che uniscono garage, hard rock e synth punk in un attacco frontale da brividi.

E con questo abbiamo esaurito quelle che secondo noi sono le migliori canzoni della settimana. Ascoltatele qua sotto e come al solito schiacciate quel follow su Spotify così potete restare sempre aggiornati e aggiornate. A lunedì!

