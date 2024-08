Esiste un dildo che eiacula e io l’ho provato

Prima di scrivere questo articolo, non sapevo niente di dildo (ovviamente i vibratori sono tutta un’altra storia.) La gente con cui vado a letto ha già peni che non vibrano, quindi perché andarmi a cercare altri peni che non vibrano, per giunta finti?



Venire a conoscenza dell’esistenza di POPDildo, un dildo che eiacula, mi ha quindi lasciata un po’ confusa. Anche se alcuni uomini sono convinti che in quanto donna io ami lo sperma—ci sono anche quelli che ti mandano video di loro che vengono, lo sapete—l’eiaculazione non è mai stata la mia parte preferita del sesso.



In realtà, il POPDildo è davvero bello esteticamente. Si pregia di essere utilizzabile da “persone etero, queer, trans, disabili, con disfunzioni erettili e sieropositive,” e butta fuori un liquido fatto di acqua purificata e cellulosa. Ho chiesto a Stephanie Berman, la fondatrice della Berman Innovation, l’azienda che produce il dildo, come le è venuto in mente, ma mi sono resa subito conto che facevo una domanda che solo una etero con poca fantasia avrebbe fatto. Ovviamente, l’idea era di riempirlo di sperma da una banca del seme e aiutare le coppie che non possono avere figli a concepire.

“Io e mia moglie ci avevamo provato in mille modi, con tutte quelle siringhe, ed eravamo davvero scoraggiate,” mi ha detto. “Cercavo altre opzioni, ma non ne ho trovate, ed è allora che ho cominciato a ragionarci da sola. Le coppie eterosessuali possono concepire sempre, perché noi non dovremmo poterlo fare?” Ha aggiunto che anche gli uomini etero con disfunzione erettile o altri problemi sono entusiasti del prodotto.

Ma che dire di quelli che non sono interessati ai figli? Perché non usare un dildo qualunque, che non ti riempia di macchie? Ho chiesto a Sadie Synn, una donna trans e dominatrice professionista, cosa ci trova, e lei mi ha risposto che potrebbe essere decisivo per far venire qualcuno. “C’è una fantasia ben precisa nell’essere l’oggetto dell’orgasmo altrui, è un po’ una fantasia di controllo,” mi ha risposto. “Penso che quando esploriamo il sesso, soprattutto quello kinky, siamo più vulnerabili, e abbiamo bisogno di sapere che il partner ci trova attraenti.”



“Prima che facessi la transizione, alcune donne mi avevano chiesto di venire dentro o su di loro, perché amavano il momento dell’eiaculazione,” ha aggiunto. “Ma sapendo quello che so ora, magari volevano solo velocizzare al massimo le cose.”



Sono una giornalista, dunque ho sentito il dovere morale di provare il prodotto in prima persona. In accordo al mio rituale di masturbazione usuale, mi sono chiusa in una stanza con della musica. Poi ho afferrato il dildo, morbido e venoso. Ho fatto passare il tubo di plastica nell’asticella, posizionando il piccolo serbatoio vicino alla base—da lì potevo pompare il liquido che avevo scelto. (L’avevo riempito di lubrificante alla marijuana.)

Ho cominciato a masturbarmi come faccio di solito, giocando con il vibratore (un Power Play Rabbit). Poi sono passata a un vibratore per clitoride, mentre con l’altra mano mi infilavo dentro il POPDildo. La combinazione era bella, ma quando ho estratto il vibratore, il dentro-e-fuori del dildo era… piacevole, ma niente di straordinario. Quando però mi sono ricordata che dovevo testare l’eiaculazione, se all’inizio ero un po’ infastidita, mi è salita l’eccitazione finché mi sono persa nella musica. Era come fare due movimenti diversi allo stesso tempo. Prima che me ne accorgessi, ero tutta della musica.

L’ho tirato fuori, ho premuto il bottone sul serbatoio e mi sono venuta sulla pancia. Quindi, sì, un’esperienza realistica. Dopo qualche minuto in cui ho confusamente cercato di ricostruire cosa fosse successo, e ho usato il lubrificante che avevo sulla pancia per masturbarmi, senza dildo. È andato tutto nel migliore dei modi.

