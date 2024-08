‘Prosciutto’ di ravanello

Porzioni: 4

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: una settimana circa

Ingredienti

460 ml di aceto di vino bianco

85 g di sale fino

10 g di grani di pepe neri interi frantumati

6 g di origano secco

4 spicchi d’aglio, tritati

4 grandi ravanelli anguria

Preparazione

1. Prepara la salamoia per il ravanello: in una grande ciotola, mescola assieme aceto, sale, grani di pepe, origano e aglio, aggiungendo 470 ml d’acqua per sciogliere il sale. Metti i ravanelli in una busta con cerniera o in un contenitore sigillabile e versa sopra la salamoia fino ad immergerli completamente. Lascia i ravanelli in salamoia per 3-4 giorni.

2. Affumica i ravanelli: rimuovi i ravanelli dalla salamoia e mettili in un affumicatore a 100°C per 6 ore.

3. Disidrata i ravanelli: imposta l’essiccatore a 48°C per 12 ore.

4. Per servire: affetta sottilmente i ravanelli a mano o su un’affettatrice. Utilizzalo per insalate, accompagnato a formaggi, prosciutto o salumi. I ravanelli si manterranno, refrigerati, per un massimo di un mese.