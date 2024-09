Questo artista russo ha costruito un sintetizzatore alimentato a sangue

Ok, forse abbiamo trovato il synth più incredibile del mondo.

L’artista russo Dmitriy Morozov (aka ::vtol::) ha costruito uno strumento simile a un sintetizzatore, che però funziona a sangue. Sì, sangue. Quello del suo creatore, nello specifico.



Secondo un articolo comparso su Billboard, Morozov avrebbe prelevato da se stesso 4,5 litri di sangue, poi l’avrebbe diluito con acqua distillata, glucosio, citrato di sodio e altre sostanze per dare corrente allo strumento. Il sangue è conservato in contenitori-batteria che riproducono “gli esperimenti elettrici del XIX secolo”.

Morozov ha presentato lo strumento con un lancio ufficiale nella galleria d’arte Kapelica, in Slovenia, lo scorso dicembre. Durante la presentazione, Morozov ha prelevato altri 2,5 litri di sangue per alimentare la corrente diretta che, secondo le testimonianze, ha alimentato lo strumento per ben otto ore.

Secondo Billboard, Morozov ha dichiarato che questa creazione deriva dal suo “desiderio di creare uno strumento ibrido tecno-biologico… [che sia], in tutto e per tutto, me, che usi la mia vitalità per creare suoni elettronici”.

Questa non è la prima volta che Morozov mescola tecnologia, biologia e strumenti musicali. Nel 2015 l’artista aveva creato musica ambient utilizzando le radiazioni.

Guarda un video del sintetizzatore di Morozov qua sotto.

