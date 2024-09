Questo sito ti fa combinare il rap e il pop punk dei 2000

Era una forma d’arte. Era nata dallo stesso impulso che aveva spinto i nostri antenati a fissare le pietre sotto ai loro piedi e le mura che li proteggevano e a usare le prime per incidere la loro figura sui secondi. Il mashup è sempre stato un’idea semplice, certo, ma un’idea che sa toccare qualcosa di profondo nella psiche umana. Ispirare viene dal latino inspirare che, tra i suoi significati, aveva anche “infondere la virtù divinatoria”. Girl Talk è stato ispirato dagli Dei.



Tutto questo per presentarvi il Magic iPod, che la redazione di Noisey sta abusando con un ghigno di ilarità sul viso da un’ora a questa parte. È una porta verso il divino che vi permette di trascinare i pezzi rap più famosi del 2007 sui grandi successi pop punk, indie e nu metal di quell’anno, creando nel giro di un attimo qualcosa di splendido.



Ad esempio, abbiamo appena scoperto che “Touch The Sky” di Kanye West sta da Dio su “Hey There Delilah” dei Plain White T’s. Anzi, “Touch the Sky” sta da Dio anche su “A Thousand Miles” di Vanessa Carlton. “The Real Slim Shay” di Eminem sta bene su “Snow (Hey Oh)” dei Red Hot Chili Peppers—anzi, diciamocelo, qualsiasi pezzo sta bene sui chitarrini di “Snow”. “99 Problems” su “I Miss You” dei blink-182 apre le porte a un futuro che non è mai stato dominato dall’hip-pop-punk.



Forza, create. Sentite il divino entrarvi in corpo. Mettete “In da Club” di 50 Cent su “Bring Me to Life” degli Evanescence.

Segui Noisey su Facebook e Twitter.



Altro su Noisey:



È arrivato il mashup di Bon Iver e Rick Astley che tutti stavamo aspettando



Finalmente il mashup dei Teletubbies con “Atmosphere” dei Joy Division



La fan fiction omoerotica su Drake e Sufjan Stevens ha finalmente una colonna sonora