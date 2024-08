Recensione: Chris Carter – Chemistry Lessons Vol. 1

Vi dirò, c’è proprio bisogno di gente che pensi alla musica e non alle cazzate. Come Chris Carter, che in questo surclassa tutti i musicisti elettronici radical chic, quelli che ti elencano tutti i synth usati nel disco per far vedere che wow e poi magari hanno fatto l’imitazione dell’imitazione dell’imitazione.

Chris non ha bisogno di presentare alcunché, né tantomeno ha bisogno di presentazioni: militante nei Throbbing Gristle, guastatore nel duo Chris and Cosey (con la bandmate dei TG Cosey Fanni Tutti), uomo dalle mille risorse che si presenta col suo primo disco solista da 17 anni a questa parte. Un mattone di 25 pezzi che però scivolano leggeri come l’acqua, nonostante siano appunto pesanti come un meteorite che si frantuma in mille frammenti una volta raggiunta l’atmosfera.

Videos by VICE

In questo disco c’è di tutto, praticamente un Bignami delle possibilità elettroniche di ieri e di oggi. Si va da landscape sintetici che tu pensi subito a prendere a calci in culo Hans Zimmer per la sua pacchianata nel nuovo Blade Runner, alla techno sinfonica, all’elettronica occulta, alle svisate HD (“Dust and Spider” ad esempio). Però non si tratta di un discorso senz’anima, nient’affatto. Qui si sente quasi il tocco del demiurgo, dell’oracolo, delle profondità del cuore umano pulsante – o, meglio, dell’androide finalmente svincolato da un destino artificiale e finalmente libero di “sentire”.

Le voci, vocine e vocette sintetiche che cantano in questo disco lo dimostrano: alcune vintage, probabilmente ottenute con vecchi software fine anni Novanta e da vocoder non meglio identificati, alcune nuove di pacca e ispirate (se non proprio ottenute) col Vocaloid, ma tutte incredibilmente melodiose, quasi in maniera celestiale. Il motivo di tanta squisitezza è dovuto al fatto che il nostro Chris si è ispirato (pensate un po’) a del vetusto folk inglese, trasportato giustamente nei circuiti di oggi dove la musica popolare è, appunto… sintetica.

A mettere la ciliegina sulla torta è anche l’ispirazione presa dalla musica radiofonica degli anni Sessanta, incontrando anche sprizzi di Joe Meek, ovviamente in versione cyborg. I suoni sono perfetti, in linea con quello che il nostro (provetto ingegnere del suono) ci ha sempre abituato ad ascoltare, se non addirittura meglio. Un disco che rimarrà? Può essere. Sicuramente servirà a ricordare alla gente che a volte la vecchiaia è l’unica soluzione per comprendere il nostro tempo e saper distinguere i sassi dalle pepite d’oro. Musicali, s’intende.

Chemistry Lessons Vol. 1 esce oggi, venerdì 30 marzo, per Mute.

Ascolta Chemistry Lessons Vol. 1 su Spotify:

TRACKLIST:

1. Blissters

2. Tangerines

3. Nineteen 7

4. Cernubicua

5. Pillars of Wah

6. Modularity

7. Field Depth

8. Moon Two

9. Durlin

10. Corvus

11. Tones Map

12. Dust & Spiders

13. Gradients

14. Lab Test

15. Shildreke

16. Uysring

17. Ghosting

18. Noise Floor

19. Post Industrial

20. Rehndim

21. Roane

22. Time Curious Glows

23. Ars Vetus

24. Hobbs End

25. Inkstain

Segui Noisey su Instagram e Facebook.