Recensione: Container – LP

“La musica è stanca / non ce la fa più”: questo recitava il buon Battiato nel 1983. A volte viene da dargli ragione, altre invece si ringalluzzisce e sembra iperattiva, pompata da iniezioni di adrenalina.

È il caso del nuovo disco di Container, il quale ha deciso di non cedere di un millimetro alle mode ballerecce. E quindi si proietta in ritmiche ipnotiche mutuate ora dalla gabber ora dalla drum’n’bass, svisatone di no input da tradizione harsh noise, distorsioni sparse più o meno ovunque di scuola Pansonic e altre sonorità facilmente codificabili.

Più che altro perché anche il precedente album (dallo stesso titolo, LP) si nutriva delle stesse cose, quindi non si può dire che il nostro abbia fatto grossi passi avanti da questo punto di vista, salvo una maggiore attenzione per le “detunate” che poi di base sono (o erano? Boh!) una delle ultime sensazioni del momento. A livello invece di costruzione ritmico-tattica dei pezzi c’è invece (e qui si rialza l’asticella) una maggiore anfetaminizzazione, un lancio nella pista direttamente di testa, a volte imbambolati dalla meccanicità delle sequenze, a volte in un irrefrenabile impulso a muovere gli arti.

Technoise sì, ma attenzione: è comunque ascoltabilissimo e comprensibilissimo, quindi diciamo che il nostro uomo sa il fatto suo in termini di trasversalità, nel tentativo di bucare il dancefloor secondo null’altro che i suoi parametri. Lodevole per il fatto di mantenersi duro e puro, in una bolla tutta sua che non rende conto a nessuno, per quanto sia a volte sopravvalutato, Container ribadisce che la musica è stanca, sì, ma non si arrende. Solo per questo merita il nostro interesse: il rock non si può fermare.

LP è uscito il 29 giugno per Spectrum Spools.

