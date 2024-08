Recensione: Simian Mobile Disco – Murmurations

Ammetto che la mia prima reazione quando mi è stato chiesto di recensire il nuovo album dei Simian Mobile Disco è stata “Eh? Sono ancora in giro? Ma che palle”.

Per me la sigla resta legata per sempre a un periodo preciso, gli anni tra il 2005 e il 2010, gli anni in cui il remix dei Justice di un loro pezzo era diventato la canzone più suonata in tutti i locali di un certo ambiente e in cui ci fu l’esplosione di quel suono là, della Ed Banger e di tutto il carrozzone. Roba con cui ci siamo anche divertiti per un paio di anni ma che ora francamente sarebbe davvero fuori tempo massimo andare a tirare fuori. Scopro invece che i Simian Mobile Disco fondamentalmente non si sono mai fermati e hanno continuato a fare un sacco di cose, molto diverse fra loro.

La prima cosa che mi fa stare simpatico questo disco è che si può ascoltare per intero su Bandcamp, che è sempre una buona scelta. Poi la sorpresa è sentire che l’intro dell’album è piuttosto ambient, e che per tutte le parti vocali i due si sono affidati al Deep Throat Choir, collettivo londinese tutto al femminile.

Il risultato è molto distante da quello per cui i Simian Mobile Disco sono più noti, anche se qualche reminiscenza c’è, ma tutto sommato si tratta di un buon lavoro tra techno e deep house con l’innesto di queste voci molto particolari, che a momenti richiama perfino alla mente alcune cose degli ultimi lavori di Shackleton.

In definitiva non è un disco memorabile, non va tra la lista dei migliori dell’anno e probabilmente non avrò voglia di riascoltarlo, però è un buon lavoro, l’incontro tra l’elettronica dei SMD e le voci un po’ oscure funziona molto bene, e non ci sentiamo affatto di sconsigliarlo, anzi potrebbe aprire strade nuove e verso ascolti molto interessanti ai fan del duo che magari fossero rimasti alla loro prima incarnazione. Sarebbe interessante anche vedere un’incarnazione dal vivo del disco, con il coro sul palco insieme ai due produttori. Speriamo ce ne sia l’occasione.

Murmurations è uscito l’11 maggio per Wichita.



Ascolta Murmurations su Bandcamp:

TRACKLIST:

1. Boids

2. Caught In A Wave

3. We Go

4. Gliders

5. Hey Sister

6. A Perfect Swarm

7. Defender

8. V Formation

9. Murmuration

