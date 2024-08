Recensione: Wiz Khalifa – Laugh Now, Fly Later

Wiz Khalifa non ha mai avuto cazzi di fare musica troppo complessa o problematica. Fin da quando ha cominciato a fare impazzire gli Stati Uniti, il rapper di Pittsburgh aveva un messaggio piuttosto semplice: “Mi piace l’erba, tanto, e mi piace fumarla con i miei amici e la (tua) tipa”. La sua è una spensieratezza contagiosa, adatta a essere plasmata così da non apparire provocatoria, e sono ormai sette anni che il mercato se n’è accorto. I motivi possono essere esemplificati dal suo primo singolo su major, “Black & Yellow”, un pezzo preso bene con una produzione ai limiti del pop e un testo che spunta molte caselle del campionario tematico del rap: orgoglio per la propria provenienza, soldi e gioielli, donne, alcool e macchinoni. È rap adatto sia ai palati non troppo raffinati della scena che al grande pubblico—formula altamente funzionale in termini commerciali, come dimostrano le tre miliardi di visualizzazioni di “See You Again” con Charlie Puth, inserita nella colonna sonora di Fast And Furious 7.

Laugh Now, Fly Later è quello che succede quando un rapper diventato superstar fa un mixtape in assenza di pressioni: è una collezione di pezzi che scorre via liscia, senza troppe pretese o bassi ma anche senza momenti davvero esaltanti. Wiz non sfigura a fare trap (“Letterman”, a produzione 808 Mafia, e “Global Access”, a cura di Sledgren) come a rendere omaggio al G-Funk dei tempi che furono (“City of Steel”, “Long Way To Go”). Ma è in buona parte merito dei produttori: per il resto, quello di Wiz è rap convenzionale che parla delle cose di cui si è sempre parlato. Magari parla un di erba un po’ più del solito, dato che nessuna di queste canzoni è stata pensata per sfondare le classifiche. Ma non lo fa in un modo poi così interessante o divertente—o almeno, più interessante e divertente di quanto già Wiz faccia da dieci anni a questa parte. Laugh Now, Fly Later è un mixtape innocuo e, in fondo, marginale. Ma non è che Wiz fosse partito con l’idea di scrivere il nuovo Madvillany, quindi alzate i bassi e a posto così.

Laugh Now, Fly Later è uscito venerdì 10 novembre per Warner.

