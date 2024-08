Le ricette a base di uova che stavi disperatamente cercando per pranzo

Sono sempre una sicurezza quando non sai cosa mangiare a pranzo, ma le possibilità che le tue uova finiscano in una frittata triste senza nessun sapore – se non quello dell’olio – sono molto alte, soprattutto quando hai fretta e non hai tempo di pensare a cosa metterci dentro.

Ma la colpa non è tua: è il lavoro, il loop di Instagram, l’ennesimo video review su Youtube, senza senso, a lasciarti senza fantasia. Per questo siamo qui con queste ricette a base di uova molto veloci – sempre sotto ed entro i 30 minuti di preparazione – che hanno quel qualcosa in più che potrebbe rendere il tuo pranzo casalingo un momento gioioso, o solamente meno triste.

Ovviamente passeremo in rassegna frittate e omelette – le ricette veloci a base di uova per antonomasia – e qualche ricetta straniera molto succulenta, come le Huevos Rancheros o le insalate con fish sauce.

Ricette con uova veloci: le frittate e le omelette

Frittata con pomodori e feta

Una volta che hai un formaggio, un po’ di verdure ed erbe aromatiche, puoi fare delle frittate da paura senza sforzo. Questa, poi, si fa al forno, quindi si usa tendenzialmente anche meno olio, e puoi farti un pranzo più leggero del solito.

Come fare la frittata con pomodori, feta e aneto

Frittata all’Amatriciana

Frittata che prevede l’utilizzo – qualcuno direbbe improprio – di una ricetta iconica come quella dell’Amatriciana. Si utilizzano, come avrai intuito, guanciale e pecorino romano. Ardito? Forse. Ma che pranzo buono e veloce è?

La ricetta delle frittata all’Amatriciana

Omelette veg

Amico/a vegetariano/a, o semplicemente persona che ama fare a meno della carne quando pranza a casa, abbiamo l’omelette veg che meriti. Ovviamente in questa ricetta ti diamo degli ingredienti di massima vegetali, che puoi scambiare con quelli che trovi nella tua zona e durante la stagione nella quale ti trovi.

Le istruzioni per un’omelette vegetariana

Altre ricette con uova facili e veloci

Uova cremose al formaggio

Sarebbe una ricetta per la colazione, vero, ma perché qualcuno dovrebbe mangiare qualcosa di diverso dal cibo della colazione (parlo con te, fan di Parks and Recreation) ?

Come fare delle uova cremose

Insalata di uova e fish sauce

Farsi un’insalata croccante di uova con lime e fish sauce può essere molto soddisfacente, ma se poi mettete tutto dentro del pane croccante buono, il livello goduria aumenta del 200%.

Come fare un panino con insalata di uova croccante

Panino con uova al lette di cocco

Ancora panini con dentro le uova, questa volta con l’aggiunta di latte di cocco, per un po’ di cremosità, e ceci. Anche qui: puoi decidere di mangiarla da sola o fra due fette di pane (morbido questa volta).

Uova Rancheros

Ricetta con le uova per antonomasia dal Messico, dove tradizionalmente si mangia per colazione. Il segreto questa volta sta tutto nel pico de gallo, un condimento usatissimo nella cucina messicana: potete farlo velocemente prima del pranzo, magari in una pausa studio/lavoro.

Come fare le Huevos Rancheros

