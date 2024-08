Questo gangsta americano ha fatto la canzone più romantica del 2020

“Fanculo la polizia / Fanculo 12 [cioè ancora la polizia] / Butto via i soldi, faccio il pazzo”. Che base vi aspettereste per un testo così? Una trappata tutta piena di 808? E invece il pezzo in questione, “Rascal” di un ragazzo mascherato chiamato RMR, è cantato e romanticissimo—uno di quelli che ti fanno venire voglia di strapparti il cuore. E sta diventando virale, soprattutto grazie al suo video ufficiale.

RMR e i suoi compagni di crew sventolano armi vestiti con passamontagna e giubbotti antiproiettile targati Saint Laurent: un cortocircuito tra immagini, testo e suoni che non puoi fare a meno di ascoltare in repeat. Il pezzo ormai è un po’ ovunque negli USA ed è una parodia della ballata tradizionale “Bless the Broken Road”, resa famosa dai Rascal Flatts, una band country da cui RMR ha preso il titolo della traccia. Il rapper però non vuole limitarsi a creare meme, ma ha degli obiettivi ben precisi: “Sono cresciuto con musica country e rap e questa canzone e l’interpretazione di come dovrebbe suonare un genere nuovo” ha dichiarato a The FADER.

E in effetti questa cosa che RMR ha fatto non c’entra niente con il “country rap” che hanno fatto artisti come Young Thug, Lil Tracy e Lil Nas X. È più simile a un lamento di quartiere, ma trasportato in mezzo a suoni eterei. Come in una ballad di Kanye West, o in quel classico poco ascoltato che è “Chiraq” di Chief Keef. È innegabile però che i numeri di RMR siano ottimi: in quattro giorni, il video ha raggiunto più di 600k visualizzazioni. Stando a The FADER, il suo primo EP dovrebbe arrivare in primavera e intitolarsi Drug Dealing Is A Lost Art. Non vediamo l’ora di ascoltarlo.

