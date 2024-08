Una setta suicida vuole fare causa a Lil Uzi Vert

Era il 1997 quando la cometa di Hale-Bopp passò vicino alla Terra. Per la maggior parte degli esseri umani fu un evento come un altro, ma per 39 persone significava qualcosa di più. I membri di Heaven’s Gate, una setta fondata da un ex-sacerdote cattolico, erano convinti che nella scia di quella cometa ci fosse un’astronave che era arrivata a prenderli per salvarli. Il mondo stava per finire e gli alieni erano arrivati a salvarli e a farli evolvere in qualcosa di post-umano. Ma come salire sull’astronave? Bé, ma con un bel suicidio di massa, che domande.

Lungo il corso di tre giorni, 39 membri della setta si suicidarono bevendo veleno e mettendosi dei sacchetti in testa. Heaven’s Gate entrò così nella storia assieme ad altre sette finite in tragedia, come quella del reverendo Jim Jones. C’è stato però un fattore che ha contribuito a rendere Heaven’s Gate davvero famoso: due membri ancora in vita continuano ancora oggi a tenere in attività il sito ufficiale della setta e hanno caricato su Vimeo diversi video deliranti.

Il sito di Heaven’s Gate ha una grafica pazzesca, perfetta per affascinare una generazione fissata con la retromania grafica post-vaporwave e gli spigoli del primo internet. Una generazione di cui fa parte anche Lil Uzi Vert, che non ha mai nascosto la sua passione per i colori accesi, le forme buffe e lo spazio. Non dovrebbe quindi essere troppo una sorpresa l’artwork del suo nuovo album, che si intitola Eternal Atake.

Bello, no? Molto. Ma avete mai visto il logo di Heaven’s Gate? No? Eccolo.

Notate una somiglianza? Anche gli amici di Heaven’s Gate l’hanno notata e hanno deciso di fare qualcosa: indignarsi. Un rappresentante della setta ha dichiarato a Genius che Lil Uzi “sta usando e adattando immagini registrate che ci appartengono senza il nostro permesso, l’infrazione verrà gestita dai nostri avvocati”. E ha aggiunto che “Non si tratta di uso leale o di una parodia, è una chiara infrazione”.

