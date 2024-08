Tacchino Tikka Masala

Porzioni: 4-6

Preparazione: 20 minuti

Totale: 3 ore

Ingredienti

Per il tikka masala:

Videos by VICE

30 gr di olio di semi

12 spicchi d’aglio, tagliati finemente

4 scalogni, tagliati finemente

2 cipolle dorate, affettate finemente

5 gr di semi di coriandolo

6 gr di semi di cumino

25 gr di curry madras in polvere

270 gr di pomodorini semi-secchi

140 gr di panna da cucina

235 gr di brodo tacchino

500 gr di carne di tacchino bollita e tagliuzzata

Per servire:

yogurt

pane naan all’aglio

chutney di cranberry

riso bianco bollito

coriandolo fresco

Preparazione

1. In una piccola padella a fuoco medio, tosta i semi di coriandolo e cumino, fino a che non sprigioneranno tutti gli aromi, per circa 3 minuti. Fai raffreddare, quindi inseriscili in un macinacaffè e trita, fino a che non ottieni un composto liscio.



2. Riscalda l’olio in una casseruola di dimensioni medio-alte. Aggiungi l’aglio, gli scalogni e le cipolle, fai soffriggere per circa 5 minuti. Poi aggiungi il coriandolo, il cumino e il curry in polvere e fai cuocere per altri 2 minuti. Infine aggiungi i pomodori, la panna e il brodo di tacchino e porta a ebollizione. Abbassa la fiamma per mantenere il bollore ma lasciando cucinare più lentamente con il coperto appena aperto, per 2 1/2 ore.

3. Fai raffreddare leggermente il tutto e lavora poco per volta. Prima però passa la miscela fino a renderla omogenea. Poi trasferisci in una casseruola, aggiungi la carne di tacchino e condisci con sale e pepe. Lascia cucinare a fuoco lento per 15 minuti, quindi inserisci lo yogurt. Servi con riso bianco bollito, pane Naan all’aglio, coriandolo e chutney di mirtillo rosso.