Come fare il Taglio della corda, il rito magico per dimenticare gli ex

Mi è capitato di sentire qualcuno riferirsi alla fine di una relazione come a “un problema per chi non ha altro a cui pensare” e, con tutto il rispetto, non sono d’accordo. Quando ami profondamente una persona, chiudere può farti sentire come se ti avessero strappato il cuore dal petto. Le rotture non sono soltanto una tortura emotiva—possono anche rivelarsi dolorose fisicamente. Quella che era la tua persona preferita con cui messaggiare—magari quella con cui pensavi che sarebbe durata per sempre—può passare da contatto di emergenza a nemica mortale. Mentre affronti il senso di lutto e cerchi di ricostruirti una routine quotidiana potresti ritrovarti a pensare che la tua vita stia andando a rotoli.

Come se ne esce? Le streghe usano un metodo conosciuto come taglio della corda—un rito magico che può aiutarti a mollare la presa, a guarire e a incontrare una persona nuova. In alcuni casi, può anche farti tornare con l’ex (se il destino lo vuole, chiaramente).

Cos’è il rito del taglio della corda?

Il taglio della corda è un rito magico che permette di tagliare i ponti con una persona, una relazione, un luogo o anche uno stato mentale. Il taglio della corda è comunemente usato per lasciarsi alle spalle un ex partner, ma è utile anche in caso di relazioni tossiche con amici, parenti, lavori o pensieri intrusivi e insicurezze.

Il nome dice tutto. Hai mai avuto la sensazione che un amore passato, o anche solo un commento doloroso da parte di un parente, ti fosse rimasto come legato addosso? Vorresti lasciarlo nel passato e andare avanti, ma è come se fosse diventato parte di te.

Il taglio della corda è un rito di magia divertente e molto “realistica” che ti permette di visualizzare quel legame e reciderlo. Per questo rito serve uno spago, una corda o qualunque cosa si possa usare per legare. Molte persone non usano nemmeno una corda, ma si limitano a visualizzarla. Quindi, prima di iniziare, è bene visualizzare l’altra persona e il legame che vi unisce. E ricorda, il legame può anche essere reciso temporaneamente. È un rituale di accettazione per andare avanti, per permetterti di vivere felicemente con i piedi ben piantati nel presente.

“Il taglio della corda è una forma di purificazione energetica molto utile per separarsi da persone o esperienze nocive del passato o del presente,” dice Michael Cardenas, autore dell’account Instagram Hoodwitch e gestore di Olde Ways Apothecary. Cardenas pratica il taglio della corda anche per se stesso, oltre che per i suoi clienti.

La maggioranza delle streghe usa questo rito per superare una rottura. È un modo semplice di aiutarti a lasciarti le cose alle spalle senza fare male a nessuno.

“Se pensi ai legami e alle connessioni che hai con il mondo che ti circonda in termini di corde energetiche, tagliare la corda significa liberarsi di persone, luoghi od oggetti che non hanno più una funzione utile nella tua vita—o che addirittura sono dannose,” dice Kristen J. Sollée, autrice di Witches, Sluts, Feminists: Conjuring the Sex Positive. “È una pratica usata di frequente per le relazioni—platoniche, romantiche o sessuali—ma personalmente credo che si possa adattare a dipendenze, paure e altri traumi che ti frenano ogni giorno,” aggiunge.

Anche quando vuoi riconciliarti con qualcuno e per farlo devi prima separarti dal passato doloroso che avete vissuto insieme, questo rito ha il suo perché. È come tagliare le doppie punte: non vuoi accorciarti i capelli, ma se tagli le parti danneggiate aiuterai la ricrescita.

“Se vuoi tornare con un ex-partner, prima devi fare un taglio della corda,” spiega Cardenas. “Devi recidere i legami alla relazione passata, perché altrimenti non farai altro che avere gli stessi problemi di prima.”

Ci sono tanti modi per tagliare una corda. Puoi tagliarla mentalmente, visualizzandola, o usando uno spago e delle forbici. Per esempio, una volta Sollée aveva un rapporto di amicizia con un ex che era doloroso ed estenuante. Non voleva escludere del tutto questa persona dalla sua vita, così ha usato la visualizzazione per tagliare i rami secchi. “Ho fatto un ciclo di respirazione profonda, chiuso gli occhi, e immaginato una corda rosa shocking, luminosa, che ci legava. Ho usato quel collegamento per mandare amore e forza nella sua direzione, ringraziando per quello che aveva donato alla mia vita,” racconta. “Poi ho immaginato di tagliare quella corda e guardato gli aspetti negativi di quel rapporto dissolversi. Ho meditato su questa immagine per almeno 15 minuti o giù di lì, e poi ho proseguito normalmente la giornata.”

Visualizzazioni come questa possono dare ottimi risultati, ma a volte aiuta usare vere corde, sentirle fra le mani e vedere il processo con i tuoi occhi. Il taglio della corda si può fare ogni volta che è necessario: anche se la luna calante è un ottimo momento per questo tipo di rito, le rotture sentimentali tendono a non seguire nessun calendario.

Ho chiesto a Cardenas se fosse disposto a darmi istruzioni passo passo. Stavo soffrendo a causa di una lite con un caro amico che era stato anche amante, ma con cui l’amicizia funzionava molto meglio della relazione. Dal punto di vista sentimentale ero già passata oltre, ma mi sentivo ancora triste per aver perso un amico.

Poche ore dopo il rito, questo amico mi ha chiamato. Abbiamo parlato e ci siamo perdonati a vicenda per tutte le sofferenze passate e ci siamo promessi di fare spazio l’uno per l’altra nelle nostre vite per coltivare la nostra amicizia. Di seguito riporto il rito come me lo ha insegnato Cardenas.

Taglio della Corda, per gentile concessione di Olde Ways Apothecary

Cosa ti serve: una candela nera, smudge con salvia, acqua di colonia “agua de Florida”, un gomitolo o almeno diversi metri di filo di cotone nero, forbici e un calderone o qualunque contenitore resistente al fuoco.

Istruzioni: Puoi farlo in solitaria o con un’altra persona. Potete stare sedute o sdraiate.

1. Apri tutte le finestre e porte, se possibile, per far uscire tutta la negatività che rilascerai. Brucia la salvia e spruzza l’agua de Florida in tutta la casa per creare uno spazio sacro.

2. Accendi la candela e trova il tuo centro. Prenditi un po’ di tempo per concentrarti su ciò da cui vuoi liberare la tua vita e stabilisci le tue intenzioni.

3. Quando senti che è il momento, lega i piedi tra loro con il filo e di’: “Questo è ciò che mi blocca dall’andare avanti per la mia strada.” Il filo rappresenta le corde che ti collegano alla negatività.

4: Poi, lega i polsi tra loro e di’: “Questo è ciò che mi impedisce di ottenere ciò che voglio.”

5. Medita sulle esperienze nocive del passato e lascia che il filo assorba quell’energia.

6. Quando senti che è il momento, taglia i fili di mani e piedi con le forbici. Mentre lo fai, puoi dire: “Rompo le corde che mi legano. Prendo ciò che mi appartiene. Vado avanti nella luce e nella libertà. E così sia.”

7: Spruzzati addosso dell’agua de Florida per sigillare il tuo campo energetico.

8. Brucia il filo nel calderone e seppellisci le ceneri fuori da casa tua. Finito. (Nota: se sei una strega di città e non hai della terra in cui seppellire i resti, assicurati di aver bruciato completamente i fili e poi gettali nello scarico del water.)