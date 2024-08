Tapenade di carciofo

Porzioni: 2 1/2 tazze

Preparazione: 10 minuti

Totale: 25 minuti

Ingredienti

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di capperi (già scolati)

2 filetti d’acciuga in olio d’oliva, scolati e tagliati grossolanamente

1 scatola (255 g) di cuori di carciofo surgelati e scongelati

100 g di olive spezzettate e condite con peperoncino

87 g di peperone rosso arrostito e spezzettato grossolanamente

2 cucchiai di olio evo

1 cucchiaio di prezzemolo fresco finemente tagliato, più altre foglie per guarnire

2 cucchiai di succo di limone fresco

1 cucchiaino di timo fresco tritato

1/8 cucchiaino di scaglie di peperoncino rosso

2 cucchiai di maionese

Sale e pepe nero macinato fresco

2 cucchiai di olio evo, più un altro po’ per oliare la teglia

1 baguette

Preparazione della Tapenade

1. Versa l’aglio in una planetaria e tritatelo.

Aggiungi quindi i capperi e i filetti d’acciuga, battendoli un po’ di volte per tagliuzzarli.

Ora puoi versare anche i cuori di carciofo, le olive, i peperoni, l’olio, il prezzemolo, il succo di limone, il timo e le scaglie di peperoncino rosso, azionando finché la mistura non è amalgamata e spezzettata finemente (puoi anche tagliare gli ingredienti a mano e poi mischiarli insieme). Trasferisci il tutto in una ciotola, dove poter versare anche la maionese e condire con sale e pepe.

Copri e riponi in frigo per almeno 2 ore (massimo 2 giorni). Rimuovi 30 minuti prima di servire.

2. Ora passa ai crostini.

Prendi una rastrelliera e posizionala al centro del forno, che dovrai preriscaldare a 177°C.

Olia leggermente una teglia da forno bordata.



3. Prendi un coltello seghettato e taglia in pane in fettine spesse circa 0,5 cm (il numero di fettine dipende dalla lunghezza della baguette, dovresti riuscire però a farne almeno 24). Distribuisci le fette di pane sulla teglia e spruzza con l’olio evo rimanente. Cuoci fino a doratura, per 12-15 minuti.

Rimuovili dal forno e lasciali raffreddare (i crostini si possono preparare anche 8 ore prima di essere serviti, basta lasciarli a temperatura ambiente).

4. Trasferisci la tapenade in un piatto da portata e condisci con il prezzemolo.

Ora puoi gustarla sui crostini!