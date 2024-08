I terrapiattisti italiani hanno provato a dimostrare che la terra è piatta

Questo weekend sul lago di Garda si è tenuto “Piano di Esistenza 2”—che non è un film di Jodorowsky, ma il titolo della (seconda) conferenza durante la quale i sostenitori italiani della terra piatta si sono incontrati per discutere problemi e dettagli della loro teoria.

La conferenza si è tenuta presso il ristorante “Le Muse” di Rivoltella del Garda e oltre a un pranzo prevedeva una serie di interventi dei relatori dai titoli evocativi come “UFO e ibridazione alieni-umani nel contesto geocentrico” e “Quella palla della Terra… cosa ci hanno ficcato in testa?”

Videos by VICE

Tra i relatori e gli organizzatori della conferenza c’era Albino Galuppini, autore di Quaderni dalla Terra piatta volume 1, il “primo libro moderno in formato cartaceo” in italiano sulla terra piatta. Il libro tratta diversi temi, dai rapimenti alieni alla cripto-zoologia, dal Nuovo Ordine Mondiale alla profezia di Malachia sull’ultimo papa, dai misteri dell’Antartide alla “beffa delle missioni lunari Apollo.” La prefazione è di Dino Tonelli, youtuber terrapiattista piuttosto noto a cui dobbiamo alcuni degli splendidi video di cui ho già parlato in altra sede.

“Non abbiamo la presunzione di conoscere la forma della terra ma abbiamo avuto modo di sperimentare, con i semplici mezzi a disposizione, che di sicuro non ha la forma sferica che ci vogliono far credere,” ha spiegato a Brescia Oggi Pamela Morrigan, una delle relatrici.

E in effetti al termine della conferenza era previsto un esperimento sul campo—che doveva consistere nel vedere se da Rivoltella si vedesse Tuscolano Maderno, dall’altra parte del lago, nonostante la curvatura terrestre.

L’esperimento non si è svolto per problemi meteorologici.

Segui Mattia su Twitter