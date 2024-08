Thaiboy Digital ha sdoganato l’eurodance nel rap

La musica è tutto un gran ricicla e rivaluta. E non è un problema, secondo me: solo un modo per cominciare finalmente a smetterla di parlare di guilty pleasure e a non scandalizzarsi se qualcuno trova l’estasi ascoltando, boh, gli zampognari. C’entrano nostalgia e ironia: torniamo col pensiero alle cose che hanno definito la nostra crescita o, se non le abbiamo vissute, rovesciamo il loro senso facendole diventare qualcosa di contemporaneo.

Una delle persone che più incarnano questa capacità della nostra generazione di prendere le cose passate e rivalutarle è Yung Lean, che ha fatto conoscere a mezzo mondo che cos’erano la vaporwave e il cloud rap e l’Arizona Tea, e nel frattempo è diventato enormemente famoso riuscendo a restare così tra-i-mondi da poter collaborare ugualmente con Frank Ocean o con gente totalmente leftfield tipo Kamixlo e Uli K, per dire. Attorno a lui girano due crew, i suoi Sad Boys e i Gravity Boys—ed è da questi ultimi che proviene Thaiboy Digital, già noto per aver tirato mine su mine negli anni, tra cui questo EP con Bladee che è una delle cose più belle che mai sentirete se vi piacciono la depre e l’autotune e l’emo e le danze. Ecco, ora è arrivato al suo primo EP ufficiale, che si intitola S.O.S. ed è già disponibile in streaming.

L’ultimo pezzo di S.O.S. si chiama Ruby ed è, semplicemente, glorioso. Finalmente l’eurodance e la jumpstyle—generi proprietari di un’epica che adoro e che hanno fatto sognare senza la minima ironia un’intera generazione di cittadini europei—hanno trovato un punto d’incontro con il cloud rap. La cassa dritta e l’autotune si sono finalmente rivelati due metà dello stesso insieme. Basshunter vale, d’ora in poi, tanto quanto Metro Boomin, e Thaiboy Digital può far alzare le mani al cielo alla Baia Imperiale come Franchino. Buon ascolto.

