L’artista che rinchiude i fiori in blocchi di ghiaccio

Dopo aver mandato un bonsai nello spazio, l’artista Azuma Makota ha deciso di lasciare i suoi lavori ben piantati per terra—in giganti blocchi di ghiaccio, per l’esattezza—per la sua ultima serie, Iced Flowers. La serie, afferma Makoto sul suo sito “osserva il cambiamento di alcuni fiori che vengono intrappolati nel ghiaccio.” Come per il suo lavoro precedente, l’artista continua a investigare “l’espressione” dei vegetali, in questo caso i fiori, in diversi ambienti. Makoto invita gli spettatori a “godersi il modo in cui i fiori e il ghiaccio cambiano se stessi nel corso del tempo, dove l’ecosistema diventa uno spazio inorganico in vivido contrasto con la vitalità dei fiori.”

Osservate Iced Flowers qui sotto, e per altre foto visitate il suo sito:

