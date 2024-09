Penultima spaggia: Benidorm

Ogni anno Benidorm viene invasa da turisti avidi di sole, spiaggia e alcol. Eppure, a differenza di altre destinazioni estive della Spagna come Lloret de Mar o Magaluf, Benidorm ospita anche una gran quantità di persone anziane, che ci vanno per godere del bel tempo, per fare passeggiate sul lungomare con addosso lo scialle di lino o per rilassarsi con un bicchiere di vino.

Il fotografo belga Tine Schoemaker è andato a Benidorm prima dell’inizio dell’alta stagione per ritrarre i suoi compatrioti più vecchi.