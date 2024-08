Tom DeLonge sta lasciando messaggi super criptici su Facebook

La foto qua sopra è la foto di un uomo che ha una notizia molto importante da darvi. Le mani appoggiate sulla gamba sono il chiaro segnale di una persona ansiosa di dirvi qualcosa che vi cambierà la vita. Ma non può farlo. Non ancora.

“Ciao, il mio nome è Tom DeLonge e ho fondato la band blink-182 anni fa con un paio di amici”; questo è l’incipit di uno spiazzante status su Facebook postato venerdì dall’ex chitarrista.

“Ma sta per succedere una cosa importante, e avrò bisogno per un attimo della vostra attenzione quando arriverà. Sono sicuro che non sarà quello che vi aspettate… E ci siamo quasi”, continua, criptico. “Inoltre, scusate il ritardo, ma è stato estremamente difficile e tutto sarà chiaro presto”.

Presto! Quanto presto, Tom? Quando è presto? Dobbiamo sapere ora, per Dio! Soltanto poche ore fa sulla pagina è comparso un ulteriore status, che dice semplicemente: “Cazzo…. non ce la faccio ad aspettare. È troppo dura. Ma devo. Ugh…. #presto”.

Non so voi, ma noi abbiamo l’adrenalina a tremila. E speriamo che la notizia non sia di un nuovo album dei Boxcar Racer o degli Angels & Airwaves. Non frega un cazzo a nessuno. Vogliamo solo roba che riguarda i Blink o gli alieni. O tutte e due le cose.

