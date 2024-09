Tutta la verità su Emi Lo Zio

Organizzarsi per prendere appuntamento per un’intervista solitamente è una cosa un po’ complicata: si confrontano le agende, si cerca un momento buono per tutte le parti. Emi mi dice: “Guarda, io fino alle cinque e mezza ho una diretta a Hip Hop TV, poi ci possiamo vedere” “Ma oggi?” “Sì, oggi”.

Emiliano Ronchi, noto ai più come Emi Lo Zio, è famoso principalmente come elemento della Dogo Gang, tour manager, accompagnatore e tuttofare prima dei Club Dogo e poi di altri vari progetti, non più solo legati al rap ma ormai anche per artisti del tutto lontani dal genere. Se la sua popolarità prima era ristretta ai fan più accaniti del trio, da quando è stato prodotto il reality Club Privé per MTV, Emi è diventato praticamente un personaggio a se stante, tanto che quest’anno su Hip Hop TV va in onda il programma In forma con Emi Lo Zio, di cui è il mattatore.

