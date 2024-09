Ecco cosa si prova a viaggiare dentro a un Hyperloop

Di recente, Space X ha indetto una gara nazionale dove diverse organizzazioni hanno sviluppato progetti inerenti all’idea dell’Hyperloop di Elon Musk — una forma di trasporto super veloce in cui delle capsule vengono lanciate a tutta birra attraverso dei tunnel vuoti. Ora l’azienda ha pubblicato un video di una di queste capsule in azione.

Questo video è stato girato sopra il veicolo di test di SpaceX, che porta la capsula vera e propria a velocità, prima di spararla attraverso il tubo.

È un video a 360 gradi interattivo, potete quindi usare il cursore per guardarvi intorno. Tubo a sinistra? Sì. Altro muro di tubo a destra? Ci avete preso. Indovinate cosa si vede guardando indietro? Più o meno quello che si vede guardando avanti, anche se si intravede la struttura del trabicolo che vi trasporta, e le sue ruote giganti.

La proposta originale per l’Hyperloop fatta dal fondatore e CEO Elon Musk ha stimato di poter portare le persone alla velocità del suono, ma la velocità massima per la gara, stando al sito The Verge, era di poco più di 90 km all’ora. Solo tre team sono arrivati al round finale di valutazioni, e hanno avuto accesso al condotto di prova.

Se alzate il volume, sentirete uno stridio che può essere descritto solo come il rumore “che fa un pipistrello in fuga dall’inferno.” Se è questo il suono del futuro, mi accontento per sempre di viaggiare in auto, grazie lo stesso.