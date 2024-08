10 mannen met succesvolle carrières ondanks beschuldigingen van verkrachting

Op maandagavond stond Bill Cosby voor een klein publiek in een jazzclub in Philadelphia, waar hij een uur lang grappen maakte. Ondanks het feit dat meer dan zestig vrouwen hem hebben beschuldigd hen te hebben gedrogeerd en mishandeld – en dat een proces in zijn enige aanrandingzaak in april opnieuw zal plaatsvinden – sprak Cosby over zijn jeugd, hoe het is om juridisch blind te zijn, en maakte hij zelfs de grap: “Ik was ooit een komiek.”

Volgens de Associated Press protesteerde die avond tijdens zijn optreden slechts één vrouw. Verder reageerde het publiek positief en er werd gelachen om de beschuldigde misbruiker, die zonder spijt in een getuigenis toegaf dat hij jonge vrouwen drogeerde met sterke kalmerende middelen om seks met hen te hebben, en openlijk besprak of zij wel of niet in de positie waren om toestemming te geven.

Een veelgehoorde kritiek op de #metoo-beweging is dat het bijproduct van de verhalen over intimidatie en mishandeling die naar buiten komen, de kans is dat de carrières van getalenteerde mannen worden geruïneerd. Jeremy Pivens van Entourage (die beschuldigd werd van seksueel wangedrag door drie vrouwen) tweette: “We lijken donkere tijden in te gaan – beschuldigingen worden als feiten gezien en levens worden in gevaar gebracht zonder een hoorzitting, een eerlijk proces of bewijs. Elkaar naar beneden halen en carrières vernietigen louter op basis van aantijgingen is op geen enkel niveau productief.”

Maar worden carrières echt vernietigd in de nasleep van #metoo? Voor degenen die de afgelopen maanden beschuldigd zijn valt het nog te bezien. Maar dit is een lijst van tien mannen die in het verleden zijn beschuldigd of veroordeeld voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, en daar op geen enkele manier nadeel van ondervonden hebben.

Woody Allen, regisseur

In de jaren negentig zou de filmmaker zijn geadopteerde dochter, de toen zevenjarige Dylan Farrow, op de zolder hebben aangerand toen haar moeder aan het winkelen was. Allen ontkende de beschuldigingen, en zei dat ze waren verzonnen door Dylan’s moeder Mia Farrow, omdat hij met haar geadopteerde dochter Soon Yi trouwde. Allen startte een voogdijzaak. De rechter ontkende het verzoek van Allen om Farrow de voogdij te ontzeggen en schreef in zijn besluit dat het gedrag van de directeur tegenover Dylan “walgelijk ongepast was, en dat er maatregelen moesten worden genomen om haar te beschermen”. Hoewel de officier van justitie een “waarschijnlijke zaak” had, is hij nooit vervolgd omdat hij Dylan de beproeving van een rechtszaak wilde besparen.

Bill Clinton, voormalig president van de Verenigde Staten

Verkrachting is een de vele beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen Clinton tijdens zijn periode als verkozen ambtenaar. In 1999 vertelde campagne-vrijwilliger Juanita Broaddrick aan Dateline NBC dat Clinton haar in 1978, toen hij een gouverneur kandidaat was, ontmoette in een hotelkamer, haar op bed dwong, beet, en vervolgens verkrachtte. Ze kwam in de jaren negentig pas naar buiten met dit verhaal omdat een staatsambtenaar in Arkansas een proces tegen seksuele intimidatie tegen Clinton aanspande terwijl hij president was.

Maar beschuldigd worden van seksueel geweld weerhield Clinton er niet van om het Witte Huis te verlaten en verder te gaan met geld verdienen als publieke spreker en zich hard te maken voor Hilary’s campagne tijdens de verkiezingen in 2016, en zijn werk voor de Clinton Foundation. Vorig jaar kondigde hij samen met auteur James Patterson aan dat ze samenwerken aan een nieuwe politieke thriller.

Kobe Bryant, voormalig NBA-speler

In 2003 beschuldigde een negentienjarige hotelmedewerker de voormalig basketballer van verkrachting in zijn hotelkamer in Colorado. Bryant, die dacht dat zij ook seks wilde, verloor een aantal contracten; maar de zaak werd geschrapt omdat de aanklager weigerde te getuigen en in plaats daarvan een apart civiel rechtsgeding indiende. Later verontschuldigde hij zich publiekelijk en zei hij in een verklaring: “Dit jaar is vreselijk moeilijk voor me geweest, maar het is niets bij de pijn die zij heeft moeten doorstaan.”

Hij liet de zaak achter hem en werd, zoals NBA-commissaris Adam Silver het in 2015 noemde, “een van de grootste spelers in de geschiedenis van onze sport”. Zijn lange lijst met prestaties, waaronder Olympische gouden medailles en de begeleiding van zijn team naar verschillende kampioenschappen, eindigde met een Oscar-nominatie voor een korte film gebaseerd op een brief waarin hij aankondigde met pensioen te gaan.

Cee Lo Green, zanger/rapper

De meeste kennen hem van zijn optreden met Goodie Mob en Gnarls Barkley, maar Green werd ooit veroordeeld tot drie jaar reclassering en dienstverlening nadat een vrouw hem ervan beschuldigde xtc in haar drankje te hebben gedaan en haar verkracht te hebben. Omdat ze zich de periode na hun diner niet meer kon herinneren besloten de aanklagers om de aanklacht niet voort te zetten.

Desondanks kreeg Green in 2015 een onderscheiding voor Outstanding Achievement tijdens de Music of Black Origin (MOBO) awards. Hij gaat ook een nieuwe mixtape uitbrengen en vertelde DJBooth dat hij ongeveer op de helft is van een nieuw album van Gnarls Barkley.

R. Kelly, zanger

Kelly heeft een lange geschiedenis van beschuldigingen van seksueel wangedrag met minderjarige meisjes – waaronder twee seksvideo’s, een geheim huwelijk en een aantal rechtszaken. In 2002 werd hij vrijgesproken van het bezitten van kinderporno (het gevolg van twee video’s waarin te zien is dat hij seks had met minderjarigen, en de beruchte scène waarin hij in de mond van een meisje plast) maar sindsdien hebben steeds meer aanklagers zich gemeld. Vorig jaar brak een vrouw haar geheimhoudingsverklaring door te vertellen dat ze op haar vijftiende een seksuele relatie had met Kelly.

Toch blijft Kelly’s carriere vrijwel onaangetast. Sinds de rechtszaak heeft hij talloze prijzen gewonnen – in 2004 werd hij genomineerd voor een NAACP Image Award, terwijl de aanklacht tegen hem nog liep, maar hij won de award pas in 2013 – en is hij doorgegaan met muziek maken en was hij de hoofdact op verschillende festivals. Dit weekend treedt hij nog op in New York.

Roman Polanski, regisseur

In 1977 werd hij schuldig verklaard voor de verkrachting van een dertienjarig meisje. Op zijn 44e boekte hij Samantha Gailey als model en gaf hij haar champagne en een sterk kalmeringsmiddel, waarna hij seks met haar had in het huis van Jack Nicholson. De dag voor zijn veroordeling, waar hij naar verwachting vijftig jaar gevangenisstraf voor zou krijgen, vluchtte Polanski naar Europa, waar hij sindsdien woont. In de afgelopen jaren hebben een aantal vrouwen gedeeld dat zij ook zouden zijn aangevallen door Polanski toen ze nog jong waren; een van hen zei dat ze op dat moment pas 10 was.

Ondanks zijn schuld bleef Polanski films maken (zoals vorig jaar Based on a True Story), en heeft hij verschillende prijzen ontvangen, waaronder een Oscar voor beste regisseur voor zijn film The Pianist uit 2003, en is hij nog steeds lid van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Ben Roethlisberger, American football speler

De quarterback, die voor The Pittsburgh Steelers speelt, is publiekelijk beschuldigd van verkrachting in twee aparte incidenten. In 2009 spande een casinomedewerker een rechtszaak tegen Roethlisberger aan, hem ervan beschuldigend dat hij haar het jaar daarvoor verkracht zou hebben in haar hotelkamer. In haar aanklacht stond dat ze “haar bezwaar duidelijk had geuit en duidelijk had laten merken dat er geen sprake was van toestemming” en hem smeekte “doe het alsjeblieft niet”. De zaak werd uiteindelijk afgerond in de rechtszaal. De basketbalbond gaf geen enkele straf.

In 2010 ging een student uit Georgia naar de politie nadat ze in een nachtclub was verkracht door Roethlisberger. Ondanks dat de politieagent eerder die avond met de quarterback op de foto ging en tegen Roethlisberger’s bodyguard zei: “We hebben een probleem, dit dronken [scheldwoord], zegt dat Ben haar verkracht heeft.” koos de district attorney om niks met de aanklachten te doen. De student wilde geen rechtszaak starten, gezien de “buitensporige media aandacht” die daarmee gepaard zou gaan. Roethlisberger werd voor vier wedstrijden geschorst.

Maar hij doet het nog steeds goed bij de Steelers, waar hij zijn hele professionele footballcarriere voor heeft gespeeld. Hij is van plan om volgend seizoen gewoon terug te keren, zijn contract loopt tot 2019, en het wordt verwacht dat hij de komende seizoenen meer dan 23 miljoen gaat verdienen.

Derrick Rose, NBA basketbalspeler

In 2016 spande een dertigjarige vrouw een civiele rechtszaak aan tegen Rose, toentertijd een New York Knicks speler, en twee van zijn vrienden. Ze beschuldigde hen van groepsverkrachtig, terwijl ze door overmatig alcoholgebruik bewusteloos was. De vrouw, die eerder met Rose had gedatet, deed niet meteen aangifte. Toen ze uiteindelijk wel naar buiten kwam met het verhaal, vertelde haar advocaat dat Rose’s team van advocaten een lastercampagne startten tegen haar, dreigende haar identiteit bekend te maken en haar ouders erbij te betrekken. De basketbalspeler bleef volhouden dat er sprake was van wederzijdse toestemming. Tijdens het proces hoefde Rose delen van het proces niet bij te wonen omdat hij een wedstrijd had. De jury bepaalde later dat de claims van de vrouw niet geloofwaardig waren. Na afloop van het proces wilden alle acht juryleden graag op de foto met Rose in de lobby van de rechtbank.

De zaak wordt nu in één zin genoemd op zijn Wikipedia-pagina. Rose speelt voor de Cleveland Cavaliers en hoewel hij de afgelopen twee maanden geblesseerd op de bank zat, voegde hij zich, tot grote vreugde van fans, vorige week weer bij het team. “Ik voel me goed” vertelde hij de verslaggevers. “Ik heb geen tegenslagen gehad.”

Donald Trump, president van de Verenigde Staten

Tot vandaag de dag hebben tenminste zestien vrouwen hun verhalen over intimidatie en ongewilde seksuele toenaderingen door de president gedurende de afgelopen tien jaar gedeeld. Waaronder Trump’s ex-vrouw Ivana Trump, die Trump ervan beschuldigde haar tijdens een ruzie in 1989 verkracht te hebben. In 1993 beschreef ze de gebeurtenis in haar boek “Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump”. Maar, op aandringen van Trump’s advocaten, bevatte het boek ook een verklaring van Ivana dat ze niet verkrachting bedoelde in “letterlijke of criminele zin.”

Een vrouw, wiens naam niet bekend is, spande in 2016 een rechtszaak aan tegen Trump waarin ze hem beschuldigde haar in 1994, op dertienjarige leeftijd, te hebben verkracht. De aanklacht werd vier dagen voor de verkiezingen teruggetrokken, door “overvloedige bedreigingen”, aldus haar advocaat.

En hoewel veel van de aanklachten tegen Trump uitkwamen voor de verkiezingen in 2016, is Trump nog steeds de president van de Verenigde Staten.

Mike Tyson, voormalig bokser

In 1992 werd Tyson veroordeeld voor het verkrachten van Desiree Washington, een achttienjarige deelnemer van de Miss Black America schoonheidswedstrijd, in zijn hotelkamer. Terwijl hij dit deed zou hij hebben gelachen, terwijl Washington aan het huilen was. Tijdens zijn rechtszaak vertelde Tyson aan de rechter: “Ik kom hier niet om vergiffenis smeken mevrouw. Ik zie hier niks goeds uitkomen. Ik ben voorbereid op het ergste. Ik ben wereldwijd aan de schandpaal genageld en vernederd.” Hij kreeg zes jaar gevangenisstraf, en werd na drie jaar voorwaardelijk vrijgelaten. Maar veroordeeld zijn voor verkrachting betekende geen einde voor Tyson’s carrière. Hij kreeg zijn bokslicentie terug en werd uiteindelijk opgenomen in de International Boxing Hall of Fame. Na zijn bokscarrière schreef hij twee succesvolle boeken, verscheen hij in tv-programma’s en films, kreeg hij zijn eigen animatieserie op Amerikaanse televisiezender Adult Swim, en recent werd hij het gezicht van Australisch autobedrijf Ultra Tune (en in die reclames staat hij naast drie sexy geklede vrouwen).