22fest focust zich met nieuwe line-up nog meer op nationaal talent

Op 20 mei vindt alweer de derde editie van 22fest plaats. Iedereen die bij de chille zonovergoten vorige edities is geweest, weet dat het Amsterdamse festival geen grote internationale headliners boekt, maar zich vooral richt op het ontdekken van nieuwe talentvolle artiesten. Ook dit jaar zal dat het geval zijn, al kent 22fest wel een aantal veranderingen.

Zo besloot het festival vanwege onzekerheid rondom de vergunningen van het Diemerbos naar het compactere Thuishaven-terrein te verkassen. Daarnaast zal de organisatie zich dit jaar nog meer richten op nationaal talent. En afgaand op de line-up die je hier onderaan kunt vinden, is dat alles behalve een slechte zet.

Videos by VICE

Er zijn dit jaar drie podia. De grote buitenstage draait om house en disco, en daar kun je straks onder anderen Baba Stiltz en Suzanne Kraft aanschouwen. In de loods vind je hiphop en beats van bijvoorbeeld Yung Nnelg, Torus en Linde Schöne. In de tent zullen meer exotische sounds klinken (voornamelijk uit Afrika en Zuid-Amerika) door de sets van onder anderen Philou Louzolo en Max Abysmal. Oh, en er is nog een mini-schuurschuurtje waar Yung Felix en Amsterdam Sound System miniraves van 22 minuten voor dertig man geven, waarbij telkens nieuw publiek aanwezig is.

Bekijk de volledige line-up hieronder:

Baba Stiltz

Suzanne Kraft

Flako

Torus

Yung Nnelg

Ace Tee

Kojey Radical

Linde Schöne

Waxfiend

Luc Mast x Oceanic

Philou Louzolo

Rachel Green

Max Abysmal

Carista x Hellie Berry

Mr. Mendel

Saux

Venz

Strange Boutique

Yung Felix

Amsterdam Sound System

22fest vindt plaats op 20 mei en kaartjes kun je hier kopen. Vergeet ook niet te attenden.