5 redenen waarom je tegen de Sleepwet moet stemmen

Update: Het is inmiddels bekend geworden dat het referendum doorgaat, maar dat is natuurlijk maar het halve werk. Nu moet er nog gestemd worden. En daarom leggen we je nog één keer uit waarom deze wet zo’n slecht idee is.

De sleepwet geeft geheime diensten ronduit creepy mogelijkheden om ons online in het oog te houden. Al onze elektronische apparaten mogen gehackt worden, en wat ze vinden, mogen ze 3 jaar bijhouden. Ons redden voor mogelijke aanslagen zal het niet, want terroristen communiceren ondertussen bewust offline.

Mocht je nog niet precies weten wat de Sleepwet inhoudt, we schreven er eerder ook al over.

Een groepje studenten, over wie we kortgeleden schreven, zorgde daarom dat er een werd afgedwongen. Voor 16 oktober moesten dat er 300.000 zijn en dat is gelukt, en nu gaat het referendum ook door.

1. Deze wet doet niet wat hij belooft

Bij de meeste aanslagen bleken de daders al bekend te zijn bij inlichtingendiensten, want verrassing: er bestaan al wetten om verdachte personen af te luisteren. Waarom zou je dan iedereen willen afluisteren?

De Raad van Europa is in een onderzoek heel duidelijk: “massa surveillance is geen effectief middel in de strijd tegen terrorisme of georganiseerde misdaad in vergelijking met traditionele, gerichte surveillance.” Focus op de bad guys, lieve politiemannen en -vrouwen.

Volgens De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is het ook niet zinvol om massaal profielen te doorzoeken om terroristen te vinden: “Omdat elke terroristische aanslag uniek is, is het nagenoeg onmogelijk om een goed profiel te maken.” De WRR vindt de kans op fouten gewoon te hoog.

2. Deze wet zorgt voor veel gestalk, maar weinig toezicht



Bij zo’n extreem stalkerig gedrag van de overheid verwacht je extra goed toezicht. Dat is er niet in deze wet. Er is wel een speciale commissie die haar toestemming moet geven voor het afluisteren, maar die krijgt niet alle informatie. Dat maakt het onmogelijk om een genuanceerd oordeel te vellen. Instanties als de Raad van State, de CTIVD en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben er op gewezen dat het toezicht ondermaats is. Met die kritiek werd niets gedaan.

3. Deze wet is intimiderend en zorgt voor zelfcensuur

Als ik weet dat ik constant afgeluisterd kan worden, zou ik veel dingen niet meer zo snel doen. Zelfs mogelijks onschuldige dingen, zoals “how to get away with murder” googlen worden dan een beetje scary. Dat is gewoon een Amerikaanse serie, maar je weet maar nooit.

Een onderzoek van de universiteit van Californië laat zien dat na de Snowden-onthullingen pagina’s met terrorisme-gerelateerde onderwerpen 20% minder werden bezocht. Een ander onderzoek laat zien dat 34% van de mensen terughoudender wordt op internet als ze weten dat ze grootschalig afgeluisterd worden. De angst voor gevolgen “dwingt mensen tot een vorm van zelfcensuur die we normaal in politiestaten zien,” schrijven de onderzoekers.

4. Deze wet is niet goed voor de economie

Volgens branchevereniging Nederland ICT (bijna € 30 miljard omzet en meer dan 250.000 medewerkers) is de nieuwe wet catastrofaal voor het internationale vertrouwen. Na de onthullingen van Snowden zorgde dat voor grote economische schade in de VS. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit in Nederland anders zal zijn,” besluit Nederland ICT.

5. Deze wet maakt inbreuk op onze mensenrechten

Ongerichte massa-surveillance is in strijd met fundamentele mensenrechten, zoals het recht op privacy en privéleven dat elke mens bezit. Mensen afluisteren mag enkel in uitzonderlijke gevallen, en voor beperkte tijd. Wanneer je, zoals de Britse regering, dat grootschalige afluisteren enkel motiveert met een abstract begrip zoals “nationale veiligheid” – zal je wet vroeg of laat door het Europese Hof als onrechtmatig worden bestempeld. Maar dat kan vermeden worden, door zo’n wet te voorkomen.

Lijkt de sleepwet je niks? De oproep voor het referendum kan je hier ondertekenen.