‘Rapper’ 2Pec sprong in zee om aan een restaurantrekening van 400 euro te ontsnappen

Australië heeft opnieuw bewezen dat het met trots de titel ‘meest gestoorde continent op aarde’ mag dragen. Een van haar inwoners presteerde het om in een strandtent 400 euro aan zeevruchten te bestellen, en vervolgens aan de rekening te ontsnappen door in zee te springen.

Terry Peck, een 33-jarige Ozzie met de dubieuze doch dope artiestennaam 2Pec, bestelde twee kreeften, zeventien wodka-oestershots (WTF is een wodka-oestershot?), een inktvis en een paar pilsjes bij Main Beach Omero’s Bro’s aan de Gold Coast in Queensland, Australië. Nadat 2Pec dit allemaal naar binnen had gestouwd (knap werk!) kreeg hij de rekening voorgeschoteld. Die rekening was een stuk hoger dan verwacht en dus zette Peck het op een rennen zwemmen.

Videos by VICE

De politie werd erbij gehaald, maar Peck weigerde terug naar de kust te zwemmen. Daarop leende de dienders een jetski van de kustwacht om hem dan zelf maar te halen. 2Pec is aangehouden voor diefstal en mishandeling van een politieagent. Ook heeft hij een levenslang toegangsverbod tot het restaurant gekregen. Niet dat 2Peckie ooit nog van plan was te komen. De kreeft was volgens hem “te gaar gekookt”.

Het deed ons in ieder geval sterk denken aan die ene keer dat Rich Homie Quan in Miami een uitsmijter op z’n muil sloeg en ontsnapte op een speedboot. Het is alleen nog maar de vraag of deze 2Pec nou echt rapper is. Oordeel zelf.

2Pec mag op 4 mei voor de rechter verschijnen.