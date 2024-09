Aan deze ronddraaiende sculpturen komt maar geen eind

Als je snel duizelig wordt, is John Edmark geen vriend van je. Zijn 3D-sculpturen blijven maar draaien, vervormen en veranderen – van de ene wiskundige vorm in de andere. Hij maakt het liefst optische illusies van geometrische vormen, die hij baseert op zijn grote liefde: wiskunde. Zijn nieuwste werk, BLOOMS 2, is een vervolg op de video BLOOMS die al 10.5 miljoen views kreeg. In Blooms 2 zie je wederom abstracte vormen moeiteloos bewegen op een ronddraaiende schijf.

Edmark koos dit keer om met stroboscopisch licht te werken om de beweging te simuleren. Zodra het licht op de bloem schijnt begint de animatie. In zijn videobeschrijving noemt Edmark het belang van de gulden snede — iets wat je ook wel kent als het wiskundige getal phi (ϕ). Het getal met de waarde 1.618033988749895 vind je in de natuur ook terug in vormen zoals dennenappels en zonnebloemen.

In het werk van Edmark is wiskunde essentieel. “Mijn creaties hebben wiskundigheid nodig, omdat mijn vragen alleen beantwoord kunnen worden met geometrische constructies. Daarom is wiskundige precisie mijn bondgenoot geworden en bereik ik zo duidelijkheid.”

Bekijk de website van Edmark om meer van zijn werk te zien of volg hem op Instagram.