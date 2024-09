Absurde animaties waar je de kriebels van krijgt

De bewegende animaties en illustraties van kunstenaar Oliver Latta zijn magisch. De vreemde beelden maken het namelijk extreem moeilijk om weg te kijken. Zo staar je minutenlang naar een hand waarop minuscule mensfiguurtjes neerdwarrelen. Vet, maar het heeft ook wat ongemakkelijks. Dat thema komt telkens terug in het werk van de Berlijnse kunstenaar, die op Instagram als Extraweg al meer dan twintig duizend volgers heeft.

Bij de animatie Under My Skin kun je de wanhoop bijvoorbeeld bijna ruiken. Een man ligt gevangen onder een soort lichtroze deken van plastic en probeert zich hier tevergeefs uit te wurmen. Het is een korte animatie waarin je iemand ziet vechten met zijn eigen onzekerheden en angsten en hoe je daar soms gevangen door kunt zijn. Of natuurlijk gewoon door een dikke laag plastic.

Videos by VICE

“Het maakt voor mij niet uit of ik 2D- of 3D-animaties maak, een actievideo of een combinatie daarvan. Mijn passie en liefde voor dit werk zorgt ervoor dat ik simpelweg alles kan maken,” vertelt Latta. Hij is vooral op zoek naar de relatie tussen kunst en technologie. “Een verhaal de wereld inslingeren op een visuele manier fascineert me, maar vooral als ik dat kan combineren met bijzondere technologie.”

Zijn beelden van exploderende cijfers geven je zowel een gevoel van chaos als van orde. En zelfs het smeren van een boterham is voor Latta een manier om een vreemde twist te geven aan normale dingen, waardoor je alleen maar gefascineerd naar zijn animaties kunt blijven kijken.



Check zijn instagrampagina voor meer van zijn werk.