Achter de kleuren van deze zoutvlaktes schuilt een duister verhaal

Soms zie je pas vanaf grote hoogte hoe diep we met zijn allen gezonken zijn. Fotograaf Jim Mangan vloog in 2011 en 2012 in een klein vliegtuigje over zoutmeren. Tijdens die vluchten fotografeerde Mangan glooiende valleien en gekleurde stroken water. Hij heeft de abstracte landschapsfoto’s van die vluchten verzameld in zijn nieuwe boek, Time of Nothing . Met dat boek wil hij laten zien dat als we de wereld vanuit een onconventioneel standpunt kunnen bekijken, vanuit een klein vliegtuigje bijvoorbeeld, we onszelf pas kunnen verplaatsen in iemand anders. Zo kunnen we een alternatieve blik op de wereld ontwikkelen.

Elke foto die hij nam vervlakt het landschap door nadruk te leggen op de kleuren en de pracht van de natuur. “Ik wou niet enkel nadruk leggen op de visuele lagen in die omgeving, maar ook wou ik de kijker inspireren om verder te kijken, dieper te graven en na te denken over wat juist die kleurrijke, mooie natuur creëert,” vertelt Mangan aan Creators. “Want hoe verder je graaft, hoe zwarter het antwoord wordt.”

Mangan legt uit dat de verschillende kleurrijke lappen water namelijk eigenlijk ‘solar ponds’ zijn. Ze worden door de mens gemaakt aan de hand van elektriciteit en chemische reacties om magnesiumchloridezout te isoleren. Dit veroorzaakt volgens Mangan, naast fotogenieke meren, ook een besmette bodem, vervuilde lucht en plassen water vol met gevaarlijke chemische stoffen.



Het magnesium uit de meren wordt gebruikt voor auto-onderdelen, de productie van staal, farmaceutische producten, vuurwerk en nog veel meer. “Aan de ene kant zorgen de mineralen in het zoutmeer dus voor werk voor duizenden mensen die zichzelf en hun families moeten ondersteunen. Maar aan de andere kant vormt die massaconsumptie een groot gevaar voor onze planeet. Deze tweezijdige medaille wordt niet genoeg besproken in deze verspillende, hebzuchtige kapitalistische wereld.” Toevallig werd Mangans boek uitgebracht op hetzelfde moment als Trumps nieuwe budgetvoorstel, waarin grof geharkt zal wordt in organisaties zoals de Environmental Protection Agency.



