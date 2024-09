Adele confronteert een fan die haar optreden filmt

Foto via Wikimedia Commons

Ik vertel geen onwaarheden als ik zeg dat Adele een van de machtigste figuren in de muziekwereld is, toch? In een miliseconde kan zij iemand wegvagen zonder dat iemand het doorheeft. Hoe subtiel ook, onlangs toonde zij haar macht tijdens een van haar concerten. Iemand in het publiek filmde haar optreden met professionele apparatuur. Tussen twee nummers door confronteerde Adele de filmer: “Ik wil graag aan de dame daar vragen of ze wil ophouden met filmen. Ik sta hier echt, in levende lijve.” Ze vroeg de vrouw haar statief op te bergen en “te genieten van de show, want er staan genoeg mensen buiten die niet naar binnen konden.”