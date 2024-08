Alsjeblieft, een heel streng lesje sportschooletiquette

‘Naar de sportschool gaan’ is eigenlijk een heel raar ding om te doen. Je geeft elke maand geld uit om in een grote ruimte vol zweterige, kreunende vreemdelingen je ledematen te gaan bewegen met behulp van een machine. In plaats van bijvoorbeeld naar buiten te gaan zoals God het had gewild. Even los daarvan, het ziet er natuurlijk wel lekker uit als je een strak lijf hebt of er gespierd genoeg uitziet om een gevecht te winnen met een potentiële zakkenroller. En het is beter dan al het andere dat je zou kunnen doen in dit nieuwe jaar, zoals bijvoorbeeld kacheltje lam worden of onzinaankopen doen op Vinted met al dat geld dat je helemaal niet hebt.

Elke januari stromen de sportscholen weer vol met nieuwkomers. Wat top is. De sportschool is niet exclusief voor mensen met de bouw van een archiefkast. Maar dat betekent ook dat het handig is om je nog even in gymetiquette te verdiepen zodat je de mensen om je heen niet uit hun zweterige vel laat springen. Let wel, sportschooletiquette is niet alleen voor de nieuwkomers. Er zijn genoeg reguliere gymratten die zich gedragen op een manier waardoor jij je bijna gedwongen voelt om die grote skippyballen voor zwangere mensen een trap te geven en nooit meer achterom te kijken.

Met dat in het achterhoofd heb je hier een handig gidsje vol do’s en dont’s voor iedereen die naar de sportschool gaat. Ik ben geen expert — ik ben een zwakkeling met kleine armpjes die nauwelijks een gewicht kan liften, bro. Maar ik vind het wel heel leuk om naar de sportschool te gaan en me dood te ergeren. En voor dit artikel heb ik uiteraard de kennis van wat medesportschoolbezoekers geraadpleegd. Waaronder eentje die me vertelde: ‘De sportschool staat vol mensen met wie je in je normale leven waarschijnlijk niet zou afspreken, en dat dan allemaal bij elkaar gepropt en zwetend. Dus dat.’





Veeg alsjeblieft de apparaten schoon

Ik heb geen idee wat er de afgelopen jaren is gebeurd, los van de pandemie en meerdere lockdowns waardoor onze immuunsystemen zo in de war zijn, maar er gaan op dit moment zo’n twintig griepen rond met rare symptomen zoals ‘zorgt ervoor dat je dood wilt’ en ‘voelt alsof je botten aan het ontbinden zijn’.

Sportscholen zijn wat dat betreft net de kinderopvang, het is een broedplaats voor bacillen, alleen in plaats van snotterige baby’s zijn er heel veel zieke, gezwollen mannen die weigeren thuis uit te zieken. Dus in vredesnaam, veeg de apparaten af na gebruik. Het zal je verbazen hoeveel mensen in hun hand niezen en vervolgens lekker door gaan met gewichtheffen.

Ga niet op een apparaat zitten om je Instagram door te scrollen



Wat is dat toch met gasten die op hun telefoon aan het scrollen zijn terwijl ze chillen op een gewichtmachine? De kerstvakantie is over, vriend – doorlopen.





Bemoei je met je eigen zaken





Ik weet dat er op tv altijd verhaallijnen zijn waarin mensen vreemdgaan met ‘zo’n gast/meid die ze in de sportschool hebben ontmoet’, maar de realiteit is dat mensen gewoon in alle rust hun workout proberen af te werken. Dus zonder dat een of andere engerd ze probeert uit te kleden met z’n ogen vanaf de stairmaster terwijl er een trancemix van een Foo Fighters liedje door de speakers knalt. Behalve als je sportschool een ‘’’’’’’sportschool’’’’’ is, probeer dan lekker niet al teveel te socializen.

Vergelijk jezelf niet met anderen





Dit is meer een innerlijke rust-ding dan een etiquette-ding. Er zal altijd iemand in de sportschool zijn in een raar pakje en met een wild zwaaiende paardenstaart, buikspieren die eruit zien alsof ze met een pikhouweel uit steen zijn geslagen en een fluorescerend gele waterfles. Je kan niet zoals deze mensen worden. Deze mensen zijn zo geboren en deze mensen zullen zo sterven. Het heeft geen zin om jezelf te vergelijken met de echte fitgirls en boys, behalve als je jezelf waardeloos wil laten voelen.

Beeld: Charlie Kwai

Hou je in met dat gekreun





Ik snap heus wel dat het moeilijk is om gigantische, zware gewichten te tillen zonder dat er een duivels geluid uit de krochten van je keel ontsnapt. We hebben ons er allemaal schuldig aan gemaakt. Maar ik weet zeker dat sommige gasten in de sportschool expres zo hard en gestoord mogelijk kreunen, wat de rest van ons weer super ongemakkelijk maakt omdat het klinkt alsof ze aan het neuken zijn, op het randje van de dood balanceren of goed aan de schijterij zitten – allemaal dingen die je lekker privé moet houden.





Zorg dat je niet meurt





Er zijn dus serieus mensen, of het nou een vriend, familielid of zelfs iemand van kantoor is, die wat biologische deodorant op doen en vervolgens naar een HIIT-klasje van dertig minuutje gaan in hun grijze jogging en hoodie. En behalve als je geurvermogen in 2020 het slachtoffer is geworden van een zekere madame Corona heb je geen excuus om de sportschool te laten meuren naar een grote hoop ontbindende ratten.





Blijf in beweging

Als er iets irritant is, is het wel mensen die te lang op hetzelfde apparaat blijven hangen (behalve dan als je zo’n keiharde oude tante bent in volledig strak gympak die ervan geniet om drie uur lang te powerwandelen op de loopband, in dat geval, doe je ding). Dit betekent niet dat je door de sportschool hoeft te rennen alsof het een soort obstakelrun is, maar denk eraan dat je de apparaten met andere mensen deelt. En als je echt zo verzot bent op het roeiapparaat, ga dan lekker in je bootje met wat roeispanen een meer op.

Probeer een beetje plezier te hebben

Ik wilde deze lijst na al mijn gezeik gewoon eindigen met een vrolijke noot, dus ja, geniet er van! Of nouja, niet genieten in de klassieke zin van het woord maar zorg in elk geval dat je tevreden bent als je naar huis gaat. Laten we hopen dat jouw 2023 vol gains zit.

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op VICE UK.