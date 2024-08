Dankzij deze spray grijp je nooit meer in zielige, zompige avocado’s

We weten allemaal hoe frustrerend het is om een perfecte avocado te krijgen. Je koopt op maandag een paar avocado’s in de supermarkt die nog wat groenig zijn en hoopt dat ze donderdagochtend wel rijp zullen zijn. Op donderdag word je om 10 uur wakker en voilà! Perfect rijp. Dan kijk je even een minuutje de andere kant op – één minuut maar – om wat brood te roosteren en opeens zijn je avocado’s een bruine, papperige schim van hun vroegere goddelijkheid geworden. Tijd van overlijden: 10.01 uur.

Gelukkig hebben de lieve mensen van Apeel Sciences een oplossing. Het bedrijf uit Californië heeft onlangs een technologie ontwikkeld waarmee avocado’s een indrukwekkende twee tot drie keer langer vers gehouden kunnen worden. Dat krijgen ze voor elkaar met een coating die over de schil heen wordt gesmeerd. Volgens hun website bevordert de extra laag duurzame teeltmethoden, zorgt het voor eten van betere kwaliteit en beperkt het voedselverspilling.

De eetbare en plantaardige spray zorgt voor een laagje op de schil die de processen van uitdroging en oxidatie vertraagt – de voornaamste redenen dat avocado’s verpieteren. De nieuwe ‘schil’ zorgt ervoor dat water in de vrucht blijft en lucht erbuiten, en daardoor veranderen je avocado’s niet in van die deprimerende schillen vol prut. Het bedrijf zegt dat hun product het leven van consumenten, winkels en boeren beter gaat maken. Boeren kunnen namelijk hun vruchten door zo’n extra laagje oogsten wanneer ze rijp zijn, in plaats van weken van tevoren. En dus krijgen de mensen thuis veel versere avocado op hun toast.

Apeel hoopt ook de boeren in Afrika te helpen hun inkomen te verdubbelen, vertelt een woordvoerder aan MUNCHIES. De voornaamste reden om met dit product te beginnen, was om iets te betekenen voor ontwikkelingslanden waar elektriciteit en koeling voor voedseltransporten nog dagelijkse problemen zijn. Bill Gates heeft in het bedrijf achter de avocadospray geïnvesteerd en de bewerkte avocado’s zijn in de Verenigde Staten vanaf nu bij groothandel Costco te koop.

Natuurlijk danken we Apeel op onze blote knietjes dat onze guacamole beter gaat smaken, maar hun spray kan zoveel meer dan dat. Allerlei groenten en fruit kunnen van een beschermend laagje worden voorzien om zo voedselverspilling tegen te gaan. In plaats van dat de groenteboer zijn zompige groente en fruit moet weggooien, kan-ie ze langer in de schappen houden en zo is er meer tijd om alles te verkopen. En dat is goed nieuws, want volgens ReFED wordt er jaarlijks wereldwijd ongeveer 57 miljoen ton eten verspild. Dat is ongeveer eenderde van al het voedsel dat wordt geproduceerd.

Dus het is fijn dat het spul vrij goed lijkt te werken. Maar neem het niet zomaar van ons aan – kijk gewoon even naar deze timelapsevideo:

De coating is kleur-, geur- en smaakloos, niet-allergeen en ook nog eens biologisch. Op dit moment verkoopt Apeel het product alleen aan producenten en winkeliers, maar misschien in de toekomst ook aan consumenten. Ik hoop in ieder geval dat de spray ook op mensen werkt, want ik wil heel graag voorkomen dat ik eruit ga zien als een oude leren bank.

