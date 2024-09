De menselijke mieren- en rattenkolonies van Peking

In Peking wonen naar schatting honderdduizenden mensen in donkere en onveilige ondergrondse onderkomens – ongebruikte schuilkelders, parkeerplaatsen en onderhoudstunnels. Plekken die nooit bedoeld zijn voor permanente menselijke bewoning.

De trend ontstond in 2008, toen er in de aanloop naar de Olympische Spelen in Peking een ongekende hoeveelheid bouwwerkzaamheden en stedelijke ontwikkeling plaatsvond. De plotselinge opkomst van hotels, winkelcentra en luxe appartementencomplexen zorgde voor stijgende vastgoedprijzen en een acute behoefte aan woningen en voorzieningen.

Studenten en starters uit heel China zijn door de belofte van welvaart in Peking naar de stad getrokken, in de hoop daar hun fortuin te verdienen. Een groot deel van hen kwam terecht in overvolle slaapzalen in dichtbevolkte gebieden aan de buitenste ring van de stad. Het feit dat ze zo hard werken en in dit soort woningen verblijven, heeft ervoor gezorgd dat de jonge migranten bekend zijn komen te staan als de ‘mierenkolonie’.

Tegelijkertijd is er ook een groep van honderdduizenden ongeschoolde arbeiders naar Peking gestroomd, op zoek naar werk. Omdat zij meer in het stadcentrum werken en wonen, moeten zij nog grotere offers brengen om te kunnen leven. Door de grote vraag en het krappe aanbod aan huizen hebben veel verhuurders geprofiteerd van het verhuren van ondergrondse woningen aan arbeidsmigranten. Deze migranten staan nu bekend als de ‘rattenkolonie.’

De mierenkolonie bevindt zich in arme of achtergestelde voorstedelijke gebieden, maar de onderkomens van de rattenkolonie zijn door heel Peking verspreid. Hun erbarmelijke omstandigheden staan vaak in schril contrast tot de toplocatie waar ze zich bevinden. VICE Japan bezocht zo’n ondergronds huis – een voormalige schuilkelder – dat vier verdiepingen onder een luxeappartement in het centrum van Peking ligt. Een appartement kost al snel vierhonderd euro per maand, maar voor een ondergrondse kamer betaal je slechts zeventig euro.

Omdat de oorspronkelijke functie van de ondergrondse huizen nooit permanente bewoning was, is er geen degelijke ventilatie of veilige infrastructuur – kortom, het is ongezond en gevaarlijk om op deze plekken te wonen. Om die reden treedt de overheid nu ook op tegen deze huizen en er zijn de afgelopen jaren al een aantal ontmanteld.

In de nieuwe documentaire Ant and Rat Tribes in Beijing onderzoekt VICE Japan de leefomstandigheden van deze nieuwe ingewortelde sociale klassen, die zijn ontstaan uit de snelle economische groei in China en de migratiecultuur in het land.