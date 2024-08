Apple ziet jou als een klein, onverantwoordelijk kind

Gisteren berichten we al dat je je wifi en Bluetooth niet uit kunt zetten in het Control Center in iOS 11. In plaats daarvan koppelt de iPhone los van alle Bluetooth-accessoires, maar Bluetooth blijft gewoon aanstaan. Dat is omdat Apple wil dat je AirDrop, AirPlay, Apple Pencil, Apple Watch, Location Services, en andere functies waarvan ze beweren dat het innovaties zijn, nog steeds kunt gebruiken.

Gebruikers kunnen wifi en Bluetooth nog steeds helemaal uitzetten door in de instellingen te graven, maar eigenlijk zadelt Apple mensen op met een knop die niet doet wat-ie zegt te doen. En dat komt omdat Apple je niet vertrouwt. Dit is een logische vervolgstap van wat altijd al het designethos van Apple is geweest: Ze denken dat ze beter wat je nodig hebt, dan dat jij dat zelf weet.

Dit zie je in alle Apple-producten. Zo is er Apples “walled garden,” die ook niet alleen maar slecht is: Apple beslist wat er op haar platform gebeurt tot in de kleinste details en dat maakt de gebruikerservaring ook heel goed. Als Apple zich met het kleinste detail van een apparaat kan bemoeien, kunnen ze de scherpe randjes helemaal wegvijlen. Daarom heb ik altijd mijn ouders een makkelijke Apple-computer aangeraden zodat ze niet met de chaos van een PC hoeven te dealen.

Maar nu gaat Apple een stap verder. Ze zijn van het beschermen van hun gebruikers gegaan naar het voorliegen over wat bepaalde functies doen. “It just works,” alleen als je wel weet wat je wil doen, maar dat ze je dat niet laten doen. Het was niet moeilijk om Control Center aanpasbaar te maken, maar natuurlijk kan dat niet.

Zoals ik al zei, Apple ontwerpt alles wat ze maken voor voor de laagste gemene deler. Zo laat de delete-toets op MacOS je geen bestanden verwijderen. Apps moeten goedgekeurd worden door Apple voordat ze in de App Store komen. Ze maken het steeds moeilijker om software van derden te installeren (in Sierra is deze optie zelfs verborgen). Ze verkopen geen reserveonderdelen aan consumenten en reparateurs, ze dwingen je om AppleCare+ te nemen als je een iPhone koopt met hun upgradeprogramma, en ze zeggen dat hun producten te “complex” zijn voor normale mensen om te repareren.

“Als je naar deze ontzettend complexe producten kijkt en zegt dat iedereen ze moet kunnen repareren met onze onderdelen, zie je het hele probleem niet,” zei Lisa Jackson, Apples environmental executive, afgelopen dinsdag op TechCrunch Disrupt. “Als we producten ontwerpen is onze eerste gedachte dat het niet nodig moet zijn om ze te repareren,” voegde ze toe.

En nu doet een knopje waarvan elk normaal persoon denkt dat het Bluetooth of wifi uitzet precies niet zo. En ook gaan in iOS 11 de wifi en Bluetooth om 5 uur ’s ochtends weer aan. Zelfs als je die instelling uit hebt gezet.

En laten we eerlijk zijn, Apple zegt in de handleiding ook dat de knoppen in de Control Centre zo werken. En als Bluetooth via de settingsapp uit wordt gezet, komt er ook een streepje door het Bluetooth-icoontje om aan te geven dat het ook echt uitstaat. Maar ik lees die handleiding nooit. Dat is niet nodig omdat Apple-apparaten veel te makkelijk zijn. Het is niet nodig! En tot vandaag had ik geen reden om niet te geloven dat een knopje niet doet wat er op staat.

Ik ben geen UX/UI-expert, maar ik ga er vanuit dat mensen verwachten dat een knop dat wat er op staat. En als dat niet zo is de ontwerper mag branden in designhel. Ik weet zeker dat dit soort dingen vaker gebeuren door bugs of onduidelijke icoontjes. Dat is niet zo chill, maar geen doodzonde. Apples Bluetooth-knop is kutter, want ze weten precies wat de gebruiker verwacht, maar doet dat niet omdat ze denken dat ze het beter weten.

Ik snap de logica: een gebruiker zet z’n Bluetooth uit om stroom te besparen, maar snapt dan misschien niet waarom z’n AirPods – die ze gebruiken omdat er geen koptelefooningang meer is – het niet meer doen.



Ze denken er alleen niet aan dat sommige mensen hun Bluetooth uitzetten voor veiligheidsredenen. Wat Apple hier doet is niet alleen neerbuigend, nee het is een schending van ons vertrouwen.