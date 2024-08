Wat gebeurt er als je asbest en andere dubieuze poeders snuift?

Het is een van die eeuwenoude vraagstukken: wat zou er met je gebeuren als we, helemaal per ongeluk, een dikke lijn asbest zouden snuiven? Wat zou er daadwerkelijk gebeuren? Het is een vraagstuk dat, voor in ieder geval één Redditor, beantwoord is. De vriend van deze gozer heeft er op een huisfeestje namelijk per ongeluk een “nakkie” van gedaan, en gezien de ruim 300 comments onder de onderhand viral post was de verwachting dat hij het zou overleven niet bijster hoog.

Maar is dat ook terecht? Kan een lijntje asbest je daadwerkelijk de das om doen, en zo ja, hoe en wanneer? En toen dachten we: Hoe zit het dan met andere, niet-recreatieve drugs en substanties? Wat zou er gebeuren als je daar je neus mee poederde? Zou je een koffieachtige buzz krijgen? Of wat gebeurt er als een smiechterige dealer je een poets bakt en je een lijntje suiker of zout doet?

Dan is er ook nog een hele hoop alledaagse snuifbare materialen die verveelde tieners over de hele wereld hun neus in hebben gejaagd. Kortom, het leek ons een goed idee om contact op te nemen met KNO-arts Florian Bast om antwoord te krijgen op onze meest prangende neuspassage-gerelateerde vragen. (De vriend van die Redditor maakt het trouwens goed blijkbaar – voor nu dan.)



VICE: Hoi Florian! Bedankt dat je met me wil praten over het snuiven van alledaagse substanties. De neus is toch wel een wonderlijk ding!

Florian Bast: De neus wordt vaak gebruikt voor veel verschillende soorten medicatie, omdat we allemaal weten dat absorptie via het neusslijmvlies erg snel gaat. Het is best handig om hem te gebruiken – je hoeft geen pil te slikken, en je hebt ook niet de systemische bijwerkingen. Dus als ik bijvoorbeeld een nasale steroïdespray zou nemen, zou ik niet de systemische bijwerkingen krijgen die bij een orale steroïdespray komen kijken. Daarnaast ademen we dagelijks ook tonnen vervuilde lucht in, zeker in grote steden. Dus de neus is het wel gewend om een hoop permanente schade op te lopen.

Dus, zullen we beginnen bij asbest?

Het is bekend dat asbest kankerverwekkende eigenschappen heeft. Als er asbestvezels in je longen komen, dan kun je asbestose ontwikkelen – of je kunt zelfs longkanker of een mesothelioom ontwikkelen, wat ook een vorm van kanker is. Als je pure asbest snuift, in een hoge concentratie, kun je dit proces potentieel versnellen, maar normaliter gaat de ontwikkeling van bijwerkingen best langzaam. Dus direct asbest snuiven kan het risico op bijvoorbeeld longkanker vergroten, maar het is niet mogelijk om een exacte tijdlijn te geven of te voorspellen wanneer je er aan dood zou gaan.



Oké, dus we zouden kunnen zeggen: potentieel te overleven?

Oh ja, zeker wel. Je kunt oraal een significant hogere hoeveelheid inademen dan wanneer je het snuift, omdat de neus een filterorgaan is. Ik kan je niet precies zeggen hoeveel asbest er van een gesnoven lijntje in je systeem of longen zou komen, waar het vervolgens de respiratoire epitheel zou kunnen beschadigen en potentieel tot longkanker zou kunnen leiden. Het is een moeilijke vraag.

Oké, de volgende is zout.

Zout is geen schadelijke substantie zoals asbest. Je gaat zeker niet dood als je het snuift, maar het kan wel voor veel ongemak in de nasale doorgang zorgen, waaronder neusbloedingen en pijn. Het kan het kraakbeen irriteren en potentieel tot wat langere ontstekingen in de neusholte leiden. Maar van alleen een beetje zout snuiven zul je niet doodbloeden, dat zeker niet.

Oké. Suiker?

Hetzelfde geldt voor suiker. Nogmaals, het kan mogelijk lokale ontstekingen veroorzaken, pijn in je neus, bloedingen, ademhalingsproblemen, etc., maar dat is het ook wel.

De volgende is bloem.

Nou, de zoon van een vriend van me in Duitsland had zich voor carnaval als deel van het stel uit Pulp Fiction verkleed. Ze snoven bloem en deden alsof het cocaïne was. Ze kregen neusinfecties.

Kun je dat krijgen van bloem?

Ja, want het droogt de neus uit, en daarbij heb je allemaal korrelig spul in de neus, en dat kan tot een infectie leiden. Als je heel veel inhaleert en er bloem in je longen komt, dan kun je potentieel een aandoening genaamd aspiratiepneumonie ontwikkelen. Maar dan moet je wel erg veel inademen, en moet het in je longen terechtkomen. Die zoon van die vriend had alleen plaatselijke problemen en heeft een neusspoelmiddel gebruikt, waarna alles weer prima was.

Het volgende is gips.

Gips en andere bouwmaterialen bevatten verschillende andere stoffen zoals kiezelaarde, en die kunnen schadelijk zijn voor de huid. Dit spul heeft normaliter nogal scherpe randen, dus het kan tot schurende irritatie van de neusslijmvliezen leiden als je het inademt, wat op zijn beurt weer tot bloedingen en lokale ontstekingen kan leiden.

De volgende is betonpoeder. Een van mijn collega’s suggereerde dat het mogelijk zou kunnen opdrogen en stollen als het in contact komt met vocht?!

Ja, precies. Dus als je er veel van binnenkrijgt kan het mogelijk opdrogen, of, als het in contact komt met het neusslijm, verharden en potentieel de nasale luchtweg blokkeren.

Zou je daar dood aan kunnen gaan?

Je zou dan veel moeten inademen. Als alleen de neusholte is verstopt kun je nog steeds door je mond ademen, dus ik denk niet dat je meteen dood zou gaan aan een geblokkeerde luchtweg. Maar beton kan potentieel ook andere longziektes veroorzaken. Bijvoorbeeld silicose – dat is een ziekte die je ook kunt krijgen als stof inademt, en het kan mogelijk ook door betonstof worden veroorzaakt. Maar het is niet meteen fataal. Het is een langer proces.

Lemsippoeder tegen verkoudheid en koorts?

Lemsip bevat paracetamol en een beetje fenylefrine, oftewel een vaatvernauwende substantie. Het is niet alleen een vreemd lichaam, maar ook een actief medicijn. Het kan leiden tot ontsteking, onbehagen en mogelijke neusbloedingen. Maar je weet niet hoeveel er echt in je bloedsomloop terechtkomt. Een paracetamoloverdosis is een serieuze complicatie, het kan potentieel fataal zijn omdat het tot leverschade leidt. Maar dan moet je er ook wel veel van in je neus krijgen. Ik denk niet dat een capsule of zo’n zakje snuiven tot veel problemen zou moeten leiden.

De volgende is sneeuw.

Ik bedoel, sneeuw is water – het is niet giftig. Het is mogelijk om in een stedelijk gebied sneeuw op te rapen waar troep of hondenpis in zit. Dan is het een ander verhaal. Maar normaliter kan het koude deel alleen voor wat irritatie zorgen. Als je het dan bijvoorbeeld doorslikt kan het dieper in de respiratoire luchtwegen ook voor irritatie zorgen. Maar het is erg onwaarschijnlijk dat het voor enige andere ernstige symptomen zal leiden.

Oké, koffie?

Als het gemalen koffie is, kan het leiden tot schade aan de slijmvliezen, ontsteking, bloedingen, etc. Het kan mogelijk ook het effect van koffie versterken en versnellen. Dus het is mogelijk dat je een hogere dosis in je systemische bloedsomloop krijgt door koffiepoeder te snuiven (in tegenstelling tot wanneer je het drinkt, red.). Maar je hebt zoveel pure koffie nodig dat het ook gewoon niet mogelijk is om een overdosis te krijgen.

Woestijnzand?

Het kan een hoop irritatie geven. Het kan de neusslijmvliezen beschadigen als je het inademt. Het kan tot lichte ontstekingen leiden. Als het in je luchtwegen terechtkomt kan het binnen je longen tot reacties op vreemde lichamen leiden, tot pneumonie, etc. Maar dat is het wel.

De laatste is talkpoeder.

Dit kan tot ademhalingsproblemen leiden. En als je die talkdeeltjes inademt, kunnen ze ook tot ontsteking leiden, voornamelijk van het longweefsel. Dus het moet via de neus je longen inkomen, en dan kan het tot vrij ernstig aangetaste longfunctie leiden. Dat kan potentieel fataal zijn. Er is een aandoening genaamd talkose, dat is een door talkpoeder veroorzaakte neusontsteking. Maar nogmaals, dit is bijna hetzelfde als asbestose – het heeft een lange tijd nodig om zich te ontwikkelen. En je zou regelmatig talkpoeder moeten inhaleren om dit probleem te veroorzaken.

Wat is het gestoordste dat iemand ooit gesnoven heeft en waarvoor je diegene moest behandelen?

Afgezien van voorgeschreven medicijnen staat cocaïne toch wel op nummer één in het VK. Vooral kinderen stoppen ook allerlei rare dingen in hun neus. Ik heb een patiënt behandeld in Duitsland die vond dat haar neus te breed was en daarom gebruikte ze superlijm om haar neusvleugels aan elkaar te lijmen om ze smaller te maken, wat geen goed idee is. Ik heb patiënten gezien die aan hun vrienden willen laten zien hoe stoer ze zijn, en pepers, chiliolie, en van alles en nog wat in hun neus stoppen. Ik heb zelfs patiënten gehad die mieren hadden gesnoven. Ik heb geen idee waarom ze dat zouden doen.

