Ballin’ on a budget met Ray Fuego

Het festivalseizoen is ieder jaar weer een financiële aanslag van jewelste. Je uitgavepatroon wordt ineens helemaal op z’n kop gegooid, terwijl je nog steeds je huur, kattenvoer en hockeycontributie moet betalen. Ik weet dat de gedachte ‘oh, dan ga ik dit jaar toch niet naar Pitch’ door je hoofd schiet als je noodgedwongen door de Albert Heijn loopt omdat je geen geld meer hebt voor Thuisbezorgd, maar geef alsjeblieft nooit toe aan deze waanzin. Ray Fuego is hier om je te helpen.

De kans dat je hem niet tegen het lijf loopt dit festivalseizoen is klein. Zowel solo als met de jongens van SMIB staat hij op festivals door het hele land. Nou is het financieel nogal een uitdaging om geen een van zijn shows te missen, maar met zijn budgettips wordt het toch iets minder onmogelijk.

Videos by VICE

Full Supreme is nooit de way to go

“De goedkoopste optie voor een outfit is helemaal geen kleren aantrekken. Gewoon naakt, dan kan niemand je judgen toch? Of blow tenminste een beetje money, maar dan op herenschoenen of laarsjes. Een hele goedkope zonnebril van de souvenirwinkel om het af te maken. Ik heb zelf genoeg schijt om het te doen, maar je moet wel realistisch denken. Dan zou ik gaan voor comfortabele schoenen die er een beetje goed blijven uitzien in de modder. Zorg in ieder geval, zelfs als je skeer bent, voor een stevige broek, zodat je niet uit je reet scheurt in de moshpit. Je t-shirt kan altijd basic zijn, het liefst zwart, zo zie je de vlekken niet. Je gaat toch zweten. Daarboven een jasje, dat hoeft helemaal niet van een merk te zijn. Zorg dat je warm blijft en een capuchon op kunt zetten als het een beetje frisjes wordt. Dat zijn de basics. Flashy eruitzien is niet belangrijk – basic komen is nog altijd flyer dan je best doen zonder dat het lukt. Full Supreme is niet de way to go. Laat je dure spullen gewoon thuis, want een kluisje is ook duur.”

Met een goeie trap bespaar je al snel een paar centjes

“Zwartrijden is altijd de beste optie: metro, tram, trein. Persoonlijk vind ik de metro heel comfortabel, heel goed om in te drinken ook. Het is ook makkelijk om die deurtjes open te trappen om zwart te rijden. Met een beetje geweld bespaar je al snel een paar centjes. Of je kunt gewoon wegrennen van een taxi natuurlijk. Niemand gaat je achterna komen een festivalterrein op. En als dat je te ver gaat, kun je natuurlijk fietsen. Dan heb je je vervoer naar de afterparty al, en hoef je die twintig euro die je voor het hele weekend hebt niet weer te besteden aan een taxi.”

Ga voor warrior juice

“Voor indrinken is 8.6 een geschenk van de duivel. Dat alcoholpercentage op de verpakking klopt niet, je kan jezelf al indrinken met één halve liter. En als je echt panja wil zijn voordat je er bent, drink je er twee of drie. Dat is gewoon warrior juice, man. Het is niet het goedkoopste bier, maar wel goedkoper dan een muntje. Maar beter vind je een manier om je drank mee te smokkelen op het terrein. Een tip: Zet je drank ergens bij een hek, probeer te zien waar het ongeveer is, en trek het onder het hek door als je eenmaal binnen bent. Of hang het op aan een van die spikes die ervoor zorgen dat je niet over het hek kunt klimmen. Beter nog: graaf vooraf een gat op het terrein en vul dat, kijk hoeveel moeite je gaat besparen. Je kunt moeilijk drugs aan iedereen vragen zonder een lul te zijn, dus voor drugs raad ik xtc voor jezelf aan. Dat is de cheap way to go. Je gaat lekker, en je kunt ook alleen water drinken. Speed is ook een optie, maar dan voel je je de tweede dag wel een mad junkie. Niet lekker gaan is dat.”

Stuur die ene onaardige artiest een berichtje

“Bij het binnenkomen zonder kaartje draait het allemaal om het maken van offers. Eén iemand moet luid proberen binnen te komen, dan ligt de aandacht van de security bij hem. Als je snel bent heb je dan even vrij spel. Als dat niet lukt, moet je een gat graven man, onder het hek door. Je kleren zijn dan vies, maar als je goed hebt opgelet zei ik net al dat je voor basic moet gaan. Zet alles op alles.”



“Als je een artiest een beetje kent, wees dan ook gewoon een lul en vraag naar die plek op de lijst. Verspil m’n tijd niet. Je krijgt een ‘ja’ of een ‘nee’, simpel. Bij een ‘ja’ ben je geblessed, bij een ‘nee’ moet je toch gaan voor die guerrilla style. Denk wel: als een artiest aardig tegen jou is heeft-ie waarschijnlijk veel vrienden en heeft-ie sowieso geen plek op de lijst. Dus, tip: zorg dat je bevriend raakt met een onaardige artiest.”

Neem genoegen met mayonaise

“Je hebt brandstof nodig om hard te gaan, dus als je honger krijgt moet je gewoon keihard liegen. Zeg gewoon: ‘Yo, ik wacht hier al vijf minuten op m’n patatje en het is nog steeds niet gefixt, maar ik heb al betaald.’ Meestal zeggen ze: ‘Oh, was het een patatje mayo?’ Zeg altijd ‘ja’. Zelfs al lust je geen mayo, dat zijn ook sacrifices. Hey, je kunt niet kieskeurig zijn. Je moet gewoon tjappen. Ik ga niet liegen, deze heb ik zelf al een paar keer gebruikt. Backstage is het eten goed, maar het is niet makkelijk om daar zomaar te komen. Mijn tip voor meer gratis shit: ga turn-up bij een artiest, probeer daardoor on stage te komen tegen het einde, en loop na afloop met ze mee naar beneden de backstage in. Ik ga niet garanderen dat je er kan blijven, maar zolang je er bent wil ik best een biertje met je drinken.”



Hou het geloof in jezelf

“Als het warm is kun je zonder probleem in het gras slapen. Anders moet je gewoon iemand versieren, heel simpel. Het maakt niet uit dat je skeer bent, want er zijn genoeg chicks die even skeer zijn – ze drinken stiekem je bier als je niet kijkt. Waarschijnlijk hebben ze wel een tent, en kun je bij ze liggen. Zeg gewoon dat je aardig bent. Want als jij in jezelf gelooft en gelooft dat alles zelfs zonder money soepel zal gaan, dan lukt het. De key is zelfvertrouwen, uiteindelijk kun je jezelf uit elke situatie bluffen. Ook zonder geld.



Dit artikel verscheen eerder in onze Festival Guide. Meer stukken uit de Guide vind je op festivals.vice.com .