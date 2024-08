Beleggen met je horoscoop is dé oplossing voor mensen die geen keuzes kunnen maken

Er woont een gorilla in Nederland die elke maand zijn aandelenportefeuille kiest met behulp van bananen, en daarmee haalt hij een beter beleggingsrendement dan de koersen van de AEX. Technische analyses kunnen de beurs lang niet altijd waterdicht voorspellen en de wereld van cryptocurrencies is één groot mijnenveld vol zwendels. Als je je spaargeld wil beleggen, maar geen zin hebt om jezelf in te lezen in de gortdroge van de materie van markten en jaarverslagen kun je het gewoon eens met astrologie proberen.

Astrologie is hipper dan hip als ventiel om de keuzestress uit je persoonlijke leven te laten lopen. Maar het wordt ook al eeuwenlang gebruikt voor financiële keuzes, door iedereen van Roma-heksen tot Romeinse en Chinese keizers. Tegenwoordig halen grote bedrijven als KLM er schijnbaar hun neus niet voor op, en er zijn nog veel meer ondernemingen die wel eens de sterren raadplegen, want er bestaan heuse bedrijfsastrologen.

Zij geven advies over beleggingen, maar ook over bijvoorbeeld personeelsbeleid – wie weet heb jij je baan wel te danken aan je sterrenbeeld. Maar welke bedrijven en hoge piefen zich laten leiden door de stand van de planeten is moeilijk te zeggen: iedereen doet er erg geheimzinnig over, omdat een keiharde businesstijger niet graag voor een zachte zweefteef wordt aangezien, hoe trendy horoscopen ook zijn. We vroegen bedrijfsastroloog Oscar Hofman waar de aantrekkingskracht van de zakelijke horoscoop dan wel vandaan komt en wat je er zelf aan kunt hebben bij het investeren.

Hofman geeft veel zakelijk advies aan bedrijven en particulieren, en is groot in de scene: hij reist de hele wereld over voor congressen en schrijft uitgebreide blogs over concrete economische onderwerpen – hij maakte zelfs een horoscoop voor de Bitcoin. Van alles dat een ontstaansdatum en -plaats (naast cryptovaluta bijvoorbeeld ook aandelen, bedrijven, landen en continenten) kan de astroloog namelijk een toekomstvoorspelling doen, omdat de planeten zich voorspelbaar gedragen, en de stand van de planeten op je geboortedag je positie in de kosmos zou bepalen. Dit heet de Radix, of geboortehoroscoop.

Maar je kunt met astrologie ook een heel concreet investeringsadvies vragen, zelfs als je altijd hebt zitten dromen tijdens de economieles. “Ik doe dit heel veel voor klanten,” zegt Hofman. “Die vragen dan: moet ik dit aandelenpakket kopen? Moet ik goud kopen, moet ik zilver kopen? De laatste tijd kreeg ik ook heel veel vragen over Bitcoin, vandaar dat ik die blog had geschreven.” De enige voorwaarde voor deze zogenaamde uurhoekastrologie is dat je een spontane vraag hebt, en het antwoord is niet alleen “investeren” of “niet investeren”; je kunt aan de horoscoop ook zien wanneer een gunstig moment is om in te stappen.

Dat klinkt natuurlijk top, maar als ik Hofman vraag of zijn voorspellingen altijd kloppen, reageert hij een beetje ongemakkelijk, terwijl hij niet de sterren had hoeven raadplegen om deze vraag aan te zien komen. “Ahum – ja. Iedereen maakt wel eens een fout, maar vrijwel altijd, ja.”

Mensen die een astroloog raadplegen met vragen over geld, hebben ook vaak een blinde wens om rijk te worden, vertelt Hofman. Door de hype met cryptovaluta natuurlijk al helemaal. Wie niet meer in crypto investeert, wil zijn geld in risicovolle fondsen storten om zo de studieschuld alsnog snel af te kunnen betalen. Maar volgens de astroloog is dat een denkfoutje. “Er kwam eens iemand bij me, die dacht veel geld te kunnen verdienen door met zijn buurman mee te doen aan een of andere vage constructie. De horoscoop zei nee, niet doen, maar de man deed het toch. Hij verloor alles.”

De horoscoop is er volgens Hofman juist om dat verlangen naar rijkdom te objectiveren en een beetje af te remmen, zodat je je niet laat leiden door “roze wolken” en onderbuikgevoel. Mensen schatten risico’s van nature verkeerd in, dus als de horoscoop niet echt iets kan voorspellen, wordt het in ieder geval een zuivere gok op basis van een willekeurig universum. Maar zelfs met een remmend advies kan het nog fout gaan bij de interpretatie. Als je de horoscoop zegt dat je pas over vier maanden in bitcoin moet investeren, kun je er twee euro instoppen of meteen all-in gaan met je geleende spaargeld.

Behalve je directe hebzucht kan de horoscoop ook je irreële levensplannen temperen. Hofman gelooft dat sommige mensen geboren worden met meer (financiële) potentie dan anderen. Of je ooit rijk gaat worden, is al te zien aan de stand van de planeten bij je geboorte. “Als je bijvoorbeeld naar de horoscopen van beroemde mensen kijkt, zie je dat die hele sterke horoscopen hebben.” Het lijkt een nogal deprimerende gedachte, maar volgens Hofman kan het ook juist rustgevend zijn om te weten dat die privéjet en dat kasteel er gewoon nooit gaan komen.

Maar hoe ziet het beleggen met astrologie er nou in de praktijk uit? Ik vraag aan Hofman of hij mij wil voorspellen of ik rijk ga worden, en waarin ik moet investeren om mijn eventuele rijkdom bij elkaar te harken. Na een paar dagen stuurt hij me zijn advies na per e-mail. “Het ziet er bij jou niet zo slecht uit: er is een heel positieve verbinding met Saturnus, die te maken heeft met olie, mijnbouw, landbouw, diamant, milieu, onroerend goed, alles wat met grond in de brede zin van het woord te maken heeft.” Ik zie hier al een prachtig aandelenpakketje om mee te beginnen. Alleen met die olie weet ik het nog zo net niet, Shell krijgt de laatste steeds meer kritiek en de olie raakt ook gewoon op, op een gegeven moment. Zouden de koersen van het zwarte goud nog een laatste keer gaan vlammen, dat ik dan daarna flink short kan gaan op de daling?

Maar dat gegarandeerde rendement door astrologisch advies? Dat is er dus niet. Dat het universum logisch en voorspelbaar is, is paradoxaal genoeg alsnog iets waarin je moet geloven. Als je dat niet gelooft, kan de astroloog het proces van beleggen in ieder geval leuker of minder stressvol maken. Je kunt dan in elk geval iemand anders de schuld geven als je verwachte financiële succes uitblijft. Maar ik kan je alvast gratis voorspellen dat je niet stinkend rijk gaat worden door alleen maar te vertrouwen op je horoscoop. Er zijn überhaupt geen waterdichte manieren om je spaarcentjes te beleggen, behalve saaie dooddoeners: spreid je kansen, ben geduldig en heb geluk. Bah.

