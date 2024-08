Ben Sahar over carnaval, feesten met Luuk de Jong en trainen met Frenkie

Terwijl ik Ben Sahar (29) spreek via FaceTime, worden we regelmatig onderbroken door zijn dochtertje, die soms door ons gesprek heen schreeuwt. “Wacht, ik ga even in een andere kamer zitten,” zegt Sahar. “Ik ga zo met mijn dochter en vrouw naar een kindermusical. Ze is echt door het dolle heen.”

Ben Sahar is bezig aan zijn vierde seizoen bij Hapoel Beer Sheva. Het is alweer tien jaar geleden dat hij als supertalent bij De Graafschap terechtkwam, dat hem voor een half jaar huurde van Chelsea. Daarna wisselde hij vrijwel ieder jaar van club, en kwam hij onder andere nog terecht bij Willem II in 2014. Dat was vooralsnog het laatste buitenlandse avontuur van de aanvaller, die zich in een van zijn eerste interviews in Nederland had voorgesteld met de woorden: “Hallo, ik Ben Sahar.” We spraken hem over stappen met Luuk de Jong en carnaval vieren in Brabant.

Videos by VICE

VICE Sports: Ha Ben, hoe gaat het met je?

Ben Sahar: Hey vriend, met mij gaat het goed. Ik heb een geweldig leven, een prachtige dochter en mijn vrouw is in verwachting van ons tweede kind. Ik speel hier in een team met Nigel Hasselbaink, die ken je vast ook wel. Het is fijn om na al mijn buitenlandse avonturen langer op een vaste plek te zitten. Het is goed om thuis te zijn, al mis ik Nederland eerlijk gezegd ook. Ik had het daar altijd erg naar mijn zin.

Ben Sahar met zijn vrouw en dochter.

Wat vond je zo leuk aan Nederland?

De mensen in Nederland zijn zo vriendelijk. Ik vond het prettig om in Tilburg te wonen en alles is lekker dichtbij. Mijn vrouw en ik gingen vaak een dagje naar Amsterdam, Eindhoven of België. Jullie houden echt van fietsen, man. Waar ik wel aan moest wennen is dat jullie bij de lunch alleen maar brood en soep eten. In Israël eten we juist in de middag altijd wat uitgebreider.

Het is nu tien jaar geleden dat je van Chelsea naar De Graafschap ging. Wat kun je je herinneren van die tijd?

Ik was jong en vrijgezel en mijn eerste indruk van het land was goed. Ik heb een paar vrienden en meisjes ontmoet tijdens het uitgaan. Het was een leuke tijd, zeker ook omdat ik in dat ene halve seizoen bij De Graafschap zes keer scoorde.

Ging je vaak stappen in Doetinchem?

Ja, maar alleen op avonden na de wedstrijden. Doordeweeks concentreerde ik me op de trainingen. Ik vormde bij De Graafschap een spitsenkoppel met Luuk de Jong, hij was toen ook jong en vrijgezel en genoot net als ik veel van feestjes. We gingen vaak naar Doetinchem, de naam van de discotheek weet ik niet meer. Maar wat ik wel weet is dat we veel leuke nachten hebben gehad. Luuk en ik waren vrienden, een paar maanden geleden heb ik hem nog gesproken. Ik ben blij dat hij het nu zo goed doet bij PSV. Hij is echt een goede gozer.

Ben Sahar in 2009 bij De Graafschap. Foto via Pro Shots.

Hoe was het om na je tijd bij Chelsea ineens op De Vijverberg te spelen?

Het was zeker een moeilijke stap voor mij om van zo’n grote club naar De Graafschap te gaan. Maar ik had tegen mezelf gezegd dat ik moest spelen, en had gehoord dat talenten in Nederland veel kans krijgen om zich te ontwikkelen. Aan het begin was ik bang, omdat ik niet wist wat ik precies van Nederland en de Eredivisie kon verwachten. Maar na een paar trainingen en wedstrijden voelde ik me al meer op mijn gemak.

Bij Chelsea was José Mourinho je trainer. Hoe was dat?

Mourinho is echt een grote persoonlijkheid. Als hij ziet dat je wil werken voor de club, dan is hij meteen heel goed voor je. Maar hij is ook veeleisend. Ik weet nog dat hij een keer langs kwam lopen toen ik in de fysioruimte was. “Fucking seventeen years old and always in the physio room. Get out of here!”, zei hij dan. Hij wilde dat spelers keihard werkten en niet alleen maar op de massagetafel lagen. Ik vond het mooi aan hem dat iedere speler gelijk voor hem was, welke naam er ook achter op je shirt stond.

Was je toen erg onder de indruk van mannen als Didier Drogba?

Weet je wat het rare is? Als ik er nu over nadenk, realiseer ik me: wow, ik speelde daar met al die sterren. Maar toen ik met ze trainde, dacht ik daar nooit zo over na. Ik wilde gewoon mezelf laten zien en de beste zijn. Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, ze waren allemaal heel vriendelijk. Ik was goede vrienden met Salomon Kalou en ook Arjen Robben herinner ik me nog goed. Hij passeerde iedereen altijd zo makkelijk op de training. Ik heb in mijn leven niet veel spelers gezien met zoveel kwaliteit.

Je zwierf uiteindelijk heel Europa door. Hoe kwam in je in 2014 bij Willem II terecht?

Toen ik bij Hertha BSC speelde kwam trainer Jurgen Streppel me een keer opzoeken. Hij wilde me heel graag hebben en ik kende Nederland al. Dus ik dacht: waarom ook niet? Na een paar dagen heb ik Jurgen laten weten dat ik graag naar Willem II wilde komen. Hij is nu trainer in Cyprus, ik heb nog weleens contact met hem via Whatsapp.

Ben Sahar in de achtervolging bij Memphis Depay. Foto via Pro Shots.

Wat maakte hem zo bijzonder voor jou?

Ik speelde bijna alles onder hem en we eindigden dat seizoen op de negende plek, wat voor een club als Willem II erg goed is. Jurgen was erg begaan met me, zowel binnen als buiten het veld. Als hij boos was, was hij ook echt boos, maar als ik scoorde, was hij gelijk extreem blij. Als we wonnen, wist ik dat we de dag erna een leuke training zouden hebben. Dan was hij heel vrolijk en sprak hij met me alsof hij mijn beste vriend was.

Je speelde bij Willem II ook nog samen met Frenkie de Jong. Wat dacht je toen je hoorde over zijn transfer naar Barcelona?

Ik ben heel blij voor hem. Hij kwam toen als jongen van vijftien of zestien bij het eerste elftal. Je kon zien dat hij iets speciaals had, aan de bal was hij echt uniek. Hij was op die leeftijd al helemaal zijn eigen spel aan het spelen. Hij was anders dan alle anderen, al had ik ook weer niet verwacht dat hij later naar Barcelona zou gaan.

Ben Sahar op de rug van Robert Braber. Frenkie de Jong achterop bij Jerson Cabral.

Jij kwam zelf ook als veelbelovend talent bij een Europese topploeg terecht. Wat zou je hem adviseren?

Hij is nu al veel volwassener dan ik toen was. Ik was zeventien, terwijl Frenkie nu al grote wedstrijden heeft gespeeld voor Ajax en het Nederlands elftal. Dat is niet hetzelfde als bij Barcelona spelen, maar ik weet zeker dat hij er past. Hij gaat zich vast goed ontwikkelen in Spanje. Echt geweldig dat hij deze overstap gaat maken.

De selectie van Willem II viert ook ieder jaar gezamenlijk carnaval. Hoe vond je dat?

Haha ja, dat weet ik nog goed. Ik kende het feest al van mijn eerdere periode in Nederland, dus ik wist wat me te wachten stond: veel bier en positieve vibes. Ik vond het echt een leuk feest. Dat vind ik ook zo leuk aan Nederlanders: het zijn echt vrolijke mensen. Maar vooral als ze drinken, haha.

Wat had je voor pak aan?

Wow, even denken hoor. O ja, ik had iets van Pluto op mijn hoofd. Die hond, weet je wel? Het was echt grappig. Ik kan me niet meer herinneren wat mijn ploeggenoten aanhadden. Ik was bij Willem II goede vrienden met Bruno Andrade en Samuel Armenteros. We woonden vlak bij elkaar en chillden vaak samen.

Ben Sahar met Samuel Armenteros, met wie hij goede vrienden was in Tilburg.

Je hebt nog een aantal jaar te gaan als voetballer. Denk je weleens na over het leven daarna?

Mijn pensioen is nog ver weg, maar ik denk er zeker weleens overna. Ik hoop in het voetbal te blijven, en wil ook iets betekenen voor de kinderen in Modi’ien, de stad waar ik ben opgegroeid. In Modi’ien zijn er weinig kansen voor jonge voetbaltalenten. Er is alleen een club op het vierde niveau van Israël, zonder goede jeugdopleiding. Ik wil daar iets opzetten zodat meer talenten uit mijn stad kunnen doorbreken. En los daarvan investeer ik ook geld in vastgoed – ik denk verder dan de dag van morgen.

Wil je je carrière afsluiten in Israël of zien we je nog terug in Nederland?

Je weet het nooit, maar ik heb net mijn contract met vier jaar verlengd. Als ik een mooie aanbieding krijg uit een ander land, zal ik erover nadenken. Misschien kun je een mooie club voor me regelen in Nederland? Nee geintje, voorlopig zit ik hier wel goed. Na mijn carrière lijkt het me wel mooi om alle steden te bezoeken waar ik gespeeld heb, waaronder Doetinchem en Tilburg. We zijn al een tijdje niet meer in Nederland geweest, maar we willen graag weer een keer gaan.

Dat lijkt me een mooi plan. Bedankt voor je tijd en geniet van jullie musical.

Heel erg bedankt! Ik ga er zeker van genieten. Bye!