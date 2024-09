Niets kan het Grammy-optreden van Beyonce overtreffen

Afgelopen nacht heeft Beyonce muziek uitgespeeld. Elke artiest die bereid is om alles op alles te zetten om ooit een grote popster te worden: bespaar jezelf die moeite en doe het niet. Niets wat jij kan doen gaat ooit overtreffen wat gisteren bij de Grammy’s is gebeurd. Nadat Queen Bey werd aangekondigd door haar moeder Tina Lawson, verscheen de stralende hoogzwangere zangeres op het podium met een kroon en een overdadige jurk. Ze was een soort goddelijke verschijning die de wetten van de natuur tartte. Geen woorden kunnen haar optreden recht doen, maar gelukkig kun je het hieronder nog herbeleven.