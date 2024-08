Bijen maken nu nesten die volledig uit plastic bestaan

De mensheid heeft weer eens iets gênants op haar geweten. In Argentinië hebben onderzoekers namelijk een bijennest gevonden dat volledig van plastic tasjes is gemaakt. En, misschien niet heel verrassend: de bijen in dat nest bleken een stuk kleinere overlevingskans te hebben.

De onderzoekers hadden halverwege 2017 en 2018 zogenaamde ‘hotels’ opgezet voor wilde bijen. Een soort constructies met lange, holle buizen, waarin de bijen nesten kunnen bouwen om hun eitjes in te leggen. Normaal gesproken gebruiken de bijen modder, bladeren, steen, bloemblaadjes, boomhars en wat ze ook maar kunnen vinden om hun nesten te maken, maar in één geval dus niet.

Het nest, dat bestond uit drie afzonderlijke cellen, was gemaakt was dun, lichtblauw plastic – het soort dat wordt gebruikt om boodschappentasjes mee te maken – en een hardere soort wit plastic.

Vergeleken met de andere twee nesten die de onderzoekers onderzochten, die gemaakt waren van natuurlijke materialen, lag het overlevingspercentage van de bijen in dit nest lager. In een van de cellen lagen dode larven, de tweede was gebouwd voor volwassen bijen die het nest sindsdien verlaten hadden en de derde cel was niet afgemaakt. De bevindingen van de onderzoekers zijn gepubliceerd in het tijdschrift Apidologie.

Het is niet de eerste keer dat er bijen zijn gevonden die plastic voor hun nesten gebruiken: in 2013 ontdekten onderzoekers dat bijen polyurethaan (een schuim dat onder andere wordt gebruikt in meubels) en polyethyleen (dat wordt gebruikt voor plastic tassen en flessen) in hun nesten verwerkten, samen met natuurlijke materialen. Wel is het de eerste keer dat er bijen zijn ontdekt die hun nesten puur en alleen met plastic hebben gebouwd.

Het klinkt vrij naar, maar volgens de onderzoekers laat deze vondst ook iets positiefs zien. Namelijk dat bijen blijkbaar veerkrachtig genoeg zijn om de domheid van mensen te weerstaan. “Ze hebben het vermogen om zich aan te passen aan menselijke verstoringen, in hun zoektocht naar alternatieve materialen om hun nesten mee te bouwen,” schreven de onderzoekers in hun artikel.

Misschien waren de bestrijdingsmiddelen in de nabijgelegen velden en foerageergebieden te giftig voor de bijen, of bood het plastic meer bescherming tegen het weer dan bladeren of takjes. Het herinnert ons er dus niet alleen aan dat we niet bepaald lekker bezig zijn wat plastic betreft, maar ook dat bijen behoorlijk slimme beesten zijn.