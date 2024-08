Bizarre foto’s van bijzondere rituelen in heel Europa

Friso Spoelstra is een autoriteit op het gebied van rituele feesten. De fotograaf reist al veertien jaar door Europa om de meest glorieuze gebruiken vast te leggen. Van harige duivels met kletterende koebellen, Belgen in witte capes met rode fallusneuzen tot eilanders in stropakken die vrouwen meppen als ze zich op straat wagen. Nu kan je de foto’s op de tentoonstelling ‘Devils & Angels’ in WM Gallery in Amsterdam zien. We vroegen hem naar zijn beste anekdotes.

VICE: Ha Friso. Wat vind je zo interessant aan Europese rituelen?

Friso: Ik vind het boeiend dat er op de meest geïsoleerde plekken rituelen plaatsvinden waarvan mensen denken dat ze uniek zijn, maar waar ze in een dorp honderden kilometers verderop hele specifieke elementen delen. Doordat ik al op veel van die feesten ben geweest weet ik vaak ook al wat er gaat komen. Laatst was ik bijvoorbeeld met een vriend in Tsjechië bij een dorpje waar Sinterklaas wordt begeleid door duivels en de dood. Hij wist niet wat hem overkwam. Er liepen jongens in dierenhuiden rond en die begonnen ons heel hard met zwepen op onze benen te slaan. Mijn vriend schrok ervan, maar ik zei: dit hoort erbij, dit gaan we de hele dag door krijgen!

Videos by VICE

Wat is het meest bizarre feest ritueel dat je hebt mogen aanschouwen?

Er was een dorpje in Sardinië waar iemand in een kostuum van dierenhuiden door alle dorpelingen achterna werd gezeten. Voor zijn kruis had hij een soort hele grote ingewanden van een geit, wat er vrij onsmakelijk uitzag. En in Baskenland was er een feest waar alle dorpelingen zich insmeerden met dierenbloed en door het dorp renden. Dat maakte wel indruk.

Is het altijd gezellig?

Ik ben een keer in Zuid-Frankrijk een dorp uit gemept. En in Beieren ging het ook wat moeizaam. Sinterklaas wordt daar begeleid door een soort duivels en die gaven me er er flink van langs. De kinderen waren ook doodsbang en moesten huilen, net als in Tsjechië trouwens. Als je daar in een juten zak wordt gestopt dan nemen ze je namelijk mee naar de hel, zeggen ze.

En waar is het wél leuk?

Ik vind het altijd erg fijn in Bulgarije, en in Roemenië begon het hele dorpje te juichen toen ik daar uit de auto stapte. Ze vonden het leuk dat ik langskwam. Maar of het nou heel moeilijk of heel gezellig is om te fotograferen: ik heb veel bewondering en respect voor mensen en hun tradities. Behalve voor die ene mensen uit dat dorpje in Zuid-Frankrijk misschien.

Snap ik. En heb je nog een specifiek feest ritueel op je wensenlijst?

Er is nog zoveel te zien! Ik ben bijvoorbeeld nog nooit in Portugal geweest en ik ben wel benieuwd wat ze daar doen. Verder weet ik dat ze ergens in Spanje in augustus hele velden in de brand steken voor een processie. Ik weet daar nog niet het fijne van, maar dat lijkt me wel wat!

Bekijk hieronder een paar van de foto’s van Friso maakte op zijn avonturen:

Devils & Angels van Friso Spoelstra is t/m 12 januari te zien in WM Gallery in Amsterdam , Daar kan je voor €18,95 ook het gelijknamige fotoboek kopen.