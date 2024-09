Blink 182 is meer punk dan Dead Kennedys

Punk is misschien wel het moeilijkst te definiëren genre dat er bestaat. Opgegroeid in de jaren negentig luisterde ik in mijn middelbare schoolperiode veel naar Rancid – wat redelijk punk is – maar ik was ook behoorlijk fan van No Use For A Name en Nederlandse bands als Undeclinable Ambuscade. Dat vond ik ook gewoon punk, of nou ja, punk rock dan. Maar toen laatstgenoemde een tijdje terug een reünie aankondigde, vond ik dat vreselijk nieuws. Niet alleen omdat elke reünie per definitie bedenkelijk is, maar ook omdat ik de muziek die Undeclinable maakte nog maar weinig vind voorstellen.

Wat ik toen punk vond, klinkt nu als aanstellerige powerpop. Slappe hap, puberaal, gemaakt door mensen die (net als ik) te jong waren om echt iets van de wereld te snappen. Als ik er nu – ouder en wijzer geworden – naar luister kan ik met moeite een lach onderdrukken. Punk kan ik het niet echt meer noemen, ook al zing ik terwijl ik dit tik No Use For A Name binnensmonds nog heel hard mee. Wel luister ik nog naar Discharge of Dead Kennedys, ook kan ik bloedserieus vertellen over wat zo goed is aan oi. Op de een of andere manier klinken die bands echter, zonder dat ik dat gevoel sterk kan onderbouwen. Daarin ben ik niet de enige. Zelfs de punkpioniers zeiden over hun opvolgers in de jaren tachtig (met slechts een paar jaar verschil) dat ze nep waren. Over geen enkel ander muziekgenre wordt zoveel semantisch geouwehoerd als bij punk en bestaan er zoveel subgenres – van emo tot aan crust.

Als de definitie van punk zo onderhevig is aan context en tijd, wat wordt dan bij deze generatie onder het genre verstaan? Voor die vraag had ik de straat op kunnen gaan om het puisterige volk aan te spreken. Maar naast dat ik te lui ben om van mijn vrij comfortabele stoel te komen (al heeft-ie wel maar één leuning, punk toch?), zou een rondje Rembrandtplein of een halve middag op een schoolplein verre van representatief zijn.

Op internet kwam ik een onderzoek tegen van Matt Daniels van Polygraph, een Amerikaanse site die aan visuele storytelling doet; ze maken moeilijke onderzoeken wat begrijpelijker met bewegende plaatjes en geinige grafieken. Matt heeft aan de hand van data uitgezocht wat in deze tijd onder punk wordt verstaan. Hij analyseerde drieduizend playlists op Spotify en YouTube met in de titel punk en zocht hij uit welke bands en liedjes erin voorkomen. De vrij schrikbarende conclusie is dat tegenwoordig eigenlijk alles punk wordt genoemd. Blink 182 staat bijna synoniem aan punk en Bring me the Horizon is meer punk is dan Sex Pistols. Of onderzoeker Matt van de resultaten schrok, dat weet ik niet. Door mijn eigen verbazing wist ik niet of ik zijn onderzoek nou echt goed begreep, dus belde ik hem op voor verduidelijking.

Noisey: Alles lijkt wel punk te worden genoemd tegenwoordig, zelfs The Killers komen in je onderzoek voor. Dat is toch niet normaal?

Matt Daniels: Die conclusie zou ik zelf niet helemaal trekken. Wat mij opvalt is een hoop bands veel verschillende subgenres opgespeld krijgen, terwijl bands van vier decennia geleden, zoals Sex Pistols, vrij consistent één naam meekrijgen; simpelweg punk. Maar het klopt wel dat bands die tegenwoordig punk worden genoemd qua sound nog weinig te maken hebben met de bands die aan de wieg van het genre staan. Zelf vond ik vooral interessant om te zien hoe mensen liedjes labelen. Bijna iedereen lijkt het eens te zijn met wat postpunk is. Wat daaronder wordt verstaan is eigenlijk sinds de jaren tachtig niet veranderd. Maar over wat nou emo is, bestaat een rollercoaster aan labels en connotaties – daar buitelt iedereen over elkaar heen.

Blink 182 wordt het meest punk beschouwd en komt in bijna de helft van alle playlists voor. Dat vind ik eigenlijk ook niet normaal.

Blink 182 komt het meest van alle bands voor in de playlists. Daar mag je je eigen conclusie uit trekken, maar het zegt niet direct dat ze het meest punk aller tijden zijn. Het zegt eerder dat veel mensen het erover eens zijn dat Blink punkmuziek maakt, zoals de meesten bij klassieke muziek direct denken aan Beethoven of Mozart. Natuurlijk zijn er ook genoeg mensen die Blink niet met punk associëren, of als een slap aftreksel beschouwen van wat punk ooit in de jaren zeventig was. Vanuit jouw perspectief begrijp ik je reactie dan ook wel, maar tegenwoordig ligt het dus wel wat anders: Blink 182 is echte punk, en is niet minder punk dan Bad Religion of Sex Pistols. Zie het als een interessante semantische ontwikkeling.

Pardon? Blink is niet minder punk dan Sex Pistols? Misschien is dat een wat pijnlijk resultaat, want Sex Pistols zou je op meerdere manieren als een van de grondleggers kunnen beschouwen. Maar aan de andere kant: ook Blink 182 gaat alweer redelijk wat jaren mee. Ze bestaan 25 jaar. Als we het over punk hebben, bedoelen we tegenwoordig vaak iets anders dan hoe het woord eigenlijk werd gebruikt in de jaren zeventig.

Waarom besloot je eigenlijk uit te zoeken welke muziek tegenwoordig onder punk wordt verstaan?

Er wordt nog redelijk wat gediscussieerd over genres; welke bands maken wat voor muziek? We willen het graag categoriseren. Dat gebeurt niet alleen bij punk, denk bijvoorbeeld aan het onderscheid dat we blijven maken tussen pop en indie. In die zin gaat dit onderzoek naar de definitie van punk in breder opzicht ook over de manier waarop we muziek indelen. Wel is het opvallend dat bij punk die discussie nog altijd meer leeft en het verschil in betekenis per generatie groot is. In hiphop zie je ook wel een ontwikkeling in betekenisgeving, maar daar is de massa toch grotendeels eens over wat wel en niet hiphop is.

Om te voorkomen dat ik zelf ook in een discussie zou verzanden, onderzocht ik de definitie aan de hand van data. Als iedereen een artiest punk noemt, wie zijn wij dan om dat tegen te spreken? Het mag misschien niet helemaal matchen met wat jijzelf, de band en muziekjournalisten onder het genre verstaan – het laat vooral zien hoe fluïde het genre is. Wat betekent punk voor de luisteraars? Het gaat niet om goed of fout. Als jij vindt dat een band punk maakt, so be it.

