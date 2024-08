Boer Zoekt Vrouw schopte het gister tot een ultra-woke hoogtepunt

In Boer Zoekt Vrouw gebeurde gister eindelijk iets waar ik al jaren op hoopte: een van de boeren stelde voor om een polyamoreuze relatie te beginnen met de twee vrouwen die nog over zijn van de logeerweek. Boer Jaap heeft nog twee vrouwen op zijn boerderij rondlopen, Marian en Petra, maar nu het definitieve keuzemoment nadert, vraagt hij zich af of ze niet allebei kunnen blijven.

In de uitzending van twee weken geleden schemerde al iets door van Jaaps voorkeur voor beide vrouwen, toen ze gedrieën naar een ‘humorfilm’ keken. En dat zag er beregezellig en hartstikke romantisch uit, kijk maar:

Gister was te zien hoe Jaap met Petra even naar het weiland met de pony’s liep voor een momentje samen. Daar legt hij uit dat hij het lastig vindt om te kiezen: hij vindt namelijk beide vrouwen leuk. “Nu heb ik twee vlindertjes voor twee vrouwen,” zei hij vorige week al. En dus vraagt hij aan Petra: “Kan ik jullie niet altijd bij me houden, jullie twee?” Samen lachen ze om dit idee. “Haha, of om de week,” stelt Petra voor. “Als een soort co-ouderschap.”

Op Twitter verschijnen direct na deze scène allerlei commentaren van kijkers waarin dit gigantisch progressieve idee op zeer conservatieve wijze de grond in wordt geboord: Jaap wordt uitgemaakt voor ‘oude snoeperd’, voor iemand die alleen maar achter een triootje aanzit, en door meerdere mensen wordt hem verteld dat zijn polyamoreuze wens ‘gewoon niet mag’.

Nu ken ik de exacte spelregels van Boer Zoekt Vrouw niet – misschien staat er in de contracten voor de boeren wel dat ze moeten kiezen voor één kandidaat –, en trouwen met meer dan één persoon is in Nederland inderdaad verboden, maar als we ervan uitgaan dat alle partijen het zien zitten, waarom zou boer Jaap dan niet voor twee vrouwen mogen gaan?

Boer Jaap te midden van zijn grote liefdes: zijn twee vrouwen en zijn pony’s – foto via KRO-NCRV

Praktisch gezien stelt hij niet iets heel raars voor: Petra en Marian lijken het ook met elkaar uitstekend te kunnen vinden, op Jaaps bloemenboerderij is meer dan genoeg ruimte, en aangezien hij als een ware werker nauwelijks tijd heeft voor zijn twee vrouwen, kunnen ze wel wat gezelschap gebruiken. Dat zal in het echte boerenleven, na de opnames van het programma, alleen maar meer zo zijn.

Iemand op Twitter noemt Jaaps voorstel ‘onromantisch’. Een programma als Boer Zoekt Vrouw breekt natuurlijk sowieso met alle klassieke regels wat betreft romantiek – maar dat is in mijn ogen vooral vooruitstrevend en niet per definitie onromantisch. Door datingapps, DM’s en ander online contact is een spontane ontmoeting in het wild, veroorzaakt door ‘het lot’, in veel gevallen niet meer de oorsprong van een ontstane liefde. Maar of je nou gekoppeld wordt door je familie, een wederzijdse bekende, Yvon Jaspers, of door het algoritme van Tinder, de romantiek zal vooral na die eerste ontmoeting stand moeten houden.

Gekozen worden als liefje in een entertainmentprogramma op televisie is op z’n zachtst gezegd een nogal onwerkelijke situatie, maar het idee van ‘de uitverkorene’ zijn, kan je natuurlijk ook zien als verschrikkelijk romantisch. Als een droom die uitkomt.





Weten dat je geliefde boer net zo goed voor een andere kandidaat had kunnen kiezen, omdat die minstens zo goed in de smaak viel, geeft vooral een onverbloemde blik op de realiteit. Het maakt de pragmatische en praktische keuze die liefde grotendeels ook is, in ieder geval heel zichtbaar. Want een romantische relatie is niet elke dag een dichterlijke droom, maar vaak genoeg een doelgerichte keuze: elke dag kies je weer om voor je geliefde te gaan – en inderdaad, dat had even zo goed iemand anders kunnen zijn. Onromantisch? Niet als je de realiteit romantisch vindt.



Wordt de liefde minder romantisch als je openlijk oppert om er gedrieën wat van te maken, als die kans zich voordoet? Het laat vooral zien dat boer Jaap schijt heeft aan het idee dat de monogame liefde – een exclusieve relatie tussen twee mensen – de enige ware vorm van romantiek is. Dat hij openstaat voor een nieuwe vorm en dat hij zich niet laat tegenhouden door hokjes of conservatieve KRO-NCRV-kijkers. En daarmee wordt boer Jaap de meest moderne man van het hele programma.

Bovendien is zijn vraag “Kan ik jullie niet altijd bij me houden, jullie twee?” klassieke romantiek van het zuiverste soort: hij wil gaan voor de eeuwige liefde. Maar dan wel met z’n drieën.