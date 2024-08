Bokoedro is goed voor mens en dier

Paarden en hiphop is al jaren een onvervalste topcombinatie. Hier zijn beelden van Rick Ross die op een paard probeert te klimmen, hier kun je zien hoe Young Ellens met een genadeloze snelheid van een paard aftieft, deze clip van Young Thug bewijst dat de mooiste country-invloeden toch echt in een manege te vinden zijn, en in dit artikel staat duidelijk opgeschreven waarom het gerucht dat een luxe resort één van haar paarden moest omleggen nadat DJ Khaled een rondje had gereden op de rug van het dier een grove, grove leugen is.

Het gaat iets te ver om Bokoedro qua stijl een product van de eerder genoemde personen te noemen, maar ook hij heeft zijn liefde voor onze edele viervoeters nooit onder stoelen of banken gestoken; springpaarden, dressuurpaarden, wilde paarden, pony’s, Bonfire, ferrari, maar bovenal polopaarden kunnen dag en nacht op zijn oorverdovende liefde rekenen. Bokoedro is voor mens en dier.



Kijk zijn nieuwe clip voor Manege hierboven.

